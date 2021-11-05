На строительстве Подольского моста в Киеве собирались разворовать 3 млрд гривен

Служба безопасности Украины сообщила о прекращении незаконной деятельности группы лиц, присваивавших выделенные на строительство Подольского моста в Киеве средства.

По предварительным данным, злоумышленники собирались украсть из бюджета 3 млрд гривен, сообщили в пресс-службе СБУ .

К сделке были привлечены лица, производившие поддельную бухгалтерскую документацию, вели так называемую теневую бухгалтерию, создавали и подыскивали рисковые юридические лица для их дальнейшего использования в противоправной деятельности.

В подпольном офисе злоумышленников обнаружили 37 печатей рисковых обществ – прямых контрагентов подрядчика по строительству моста, поддельную бухгалтерскую документацию, компьютерную технику.

В прокуратуре Киева добавили, что договор на выполнение проектных и изыскательских работ Подольского моста был заключен между КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева " и ООО "Инвестиционно-строительная компания «Укрбуд»".

Впоследствии "Укрбуд" привлек субподрядчика - ООО "Международный проектный институт", фактически осуществлявший разработку проектной документации.

"Однако, преследуя цель присвоения более 3 млрд гривен бюджетных средств, с целью подписания соответствующих актов, согласование которых невозможно без утвержденной экспертным отчетом проектной документации, неустановленными лицами подделана от имени ООО «Международный проектный институт» проектная документация по объекту строительства и подана для прохождения экспертизы в ГП «Укргосстройэкспертиза»», – отметили на странице прокуратуры в Facebook.

В СБУ сообщили также, что возбуждено уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), а также ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В деле готовятся объявить подозрения, устанавливаются все причастные к сделке.

Напомним, что сегодня до официального сообщения об обысках мэра Киева , глава КГГА Виталий Кличко уволил своего заместителя Александра Густелева за срыв сроков строительства Подольско-Воскресеньского моста. Таким образом, Кличко публично признал, что до конца года мост не откроют для автомобильного движения с Подола на Троещину.

Кличко сказал, что проверил без предупреждения ход строительства, а там "мало что происходит".