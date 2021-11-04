ФРС США начала сворачивать антикризисную программу выкупа активов

Планируемое сокращение – на 15 млрд долларов в месяц.

Федеральная резервная система США объявила, что начинает сворачивать антикризисную программу выкупа активов. Уже в ноябре американский регулятор снизит объемы выкупа казначейских облигаций и ипотечных бумаг на 15 млрд долларов до 105 млрд, а в декабре ускорит темпы сокращения программы до 90 млрд долларов.

Об этом сообщается на сайте ФРС.

ФРС планирует, что выкуп активов будет сокращаться такими же темпами и в последующие месяцы, но его объемы будут корректироваться в зависимости от темпов закупок.

Программу агрессивной поддержки экономики и рынков ФРС развернула в марте 2020 года, когда мир начал вводить локдауны из-за пандемии коронавируса.

Американский регулятор начал скупать казначейские облигации и бонды, обеспеченные ипотекой, для стабилизации рынков. На это выделялось не менее 120 млрд. долларов в месяц.

Напомним, что мировая экономика из-за коронавируса пережила самый сильный экономический кризис со времен Второй мировой войны.

Украина вышла из коронакризиса во втором квартале 2021 года.