Цены на АЗС. Минэкономики повысило среднюю стоимость бензина и ДТ

Министерство экономики обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 28,40 грн/литр и дизтоплива — 24,90 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на начало ноября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Цены на АЗС. Минэкономики повысило среднюю стоимость бензина и ДТ
Фото: pixabay

Как изменилась стоимость

Соответственно с учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 33,40 грн/л, дизтоплива — 31,90 грн/л.

По сравнению с концом октября средняя цена на бензин выросла на 20 копеек, в то же время стоимость дизтоплива снизилась на 17 копеек.

Напомним

Как сообщалось, действие карантина на территории Украины установлено до 31 декабря 2021 года. На период его действия правительство постановлением №?474 от 14 мая установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива — не выше 7 грн/литр, бензина — не выше 5 грн/литр.

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