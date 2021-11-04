Укрэнерго размещает «зеленые» евробонды на $825 миллионов

Укрэнерго размещает 5-летние «зеленые» еврооблигации на $825 млн под 6,875%. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Укрэнерго размещает «зеленые» евробонды на $825 миллионов
Фото: korrespondent.net

Детали размещения

Итоговый спрос на еврооблигации компании составил около $2,1 млрд.

Организаторами размещения выступают BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Укрэксимбанк.

Предыстория

В октябре Кабмин предоставил Укрэнерго госгарантии объемом до 22,8 млрд гривен ($865 млн по курсу на момент выхода постановления) для выпуска еврооблигаций с целью погашения долгов за электроэнергию, произведенную из возобновляемых энергоисточников (ВИЭ).

Согласно документу, Минэнерго совместно с Укрэнерго и ГП «Гарантированный покупатель» должны обеспечить направление заимствованных средств на погашение задолженности, возникшей по договорам купли-продажи электроэнергии по «зеленому» тарифу, заключенным между «ГарПоком» и ВИЭ-генерацией.

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