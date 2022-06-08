Украина арестовала имущество предприятий РФ и режима Лукашенко более чем на 600 миллионов

В Украину ввезли железнодорожные вагоны вместе с товарами, которые использовались с нарушением таможенного законодательства, информирует ZN.ua.

Украина арестовала имущество предприятий РФ и режима Лукашенко более чем на 600 миллионов
© Бюро экономической безопасности

Украина арестовала 420 железнодорожных вагонов стоимостью свыше 500 млн грн и удобрения и металлические катанки на сумму свыше 130 млн грн, принадлежащих предприятиям РФ и режиму самопровозглашенного президента Беларуси, сообщили в офисе генерального прокурора.

Сейчас удобрения и металлические катанки переданы в управление АРМА.

Следствие установило, что чиновники роSSийских и белорусских предприятий в течение 2022 завезли на территорию Украины железнодорожные вагоны вместе с товарами, которые использовались с нарушением таможенного законодательства.

“В целях обеспечения сохранности указанного имущества как вещественных доказательств и их возможной конфискации в дальнейшем Офисом Генерального прокурора на основании решений следственных судей Шевченковского районного суда г. Киева наложены аресты. Ориентировочная стоимость арестованного имущества составляет более 600 млн. грн. Сейчас товарно-материальные ценности – удобрения и металлические катанки на сумму более 130 млн. грн. уже переданы в управление АРМА”, — сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование ведет Бюро экономической безопасности по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).


Александр Хребет, ZN.ua





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