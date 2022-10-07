Лукашенко заборонив підвищення цін у Білорусі

Скасував інфляцію у наказовому порядку.

Лукашенко заборонив підвищення цін у Білорусі
© Сайт Президента Республики Беларусь

Підвищення цін забороняється під страхом карного переслідування. Про це самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив у ході наради з економічним блоком уряду. Заборона набула чинності сьогодні, повідомляє БЕЛТА.

“З 6 числа забороняється будь-яке зростання цін. За-бо-ро-ня-еться! З сьогоднішнього дня. Не з завтрашнього дня, а з сьогоднішнього. Щоби за добу не накрутили ціни. Тому від сьогодні зростання цін забороняється. І не дай боже хтось по бухгалтерії проведе заднім числом щось, якісь розрахунки, перерахунки”, — цитує БЕЛТА.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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