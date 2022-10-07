Лукашенко заборонив підвищення цін у Білорусі

Підвищення цін забороняється під страхом карного переслідування. Про це самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив у ході наради з економічним блоком уряду. Заборона набула чинності сьогодні, повідомляє БЕЛТА .

“З 6 числа забороняється будь-яке зростання цін. За-бо-ро-ня-еться! З сьогоднішнього дня. Не з завтрашнього дня, а з сьогоднішнього. Щоби за добу не накрутили ціни. Тому від сьогодні зростання цін забороняється. І не дай боже хтось по бухгалтерії проведе заднім числом щось, якісь розрахунки, перерахунки”, — цитує БЕЛТА.