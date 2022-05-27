Переселенцы из Украины уплатили более 3 миллионов евро налогов в бюджеты Литвы

Перемещенные украинцы, работающие в Литве, уже уплатили более 3 миллионов евро налогов, только в апреле — почти 2 миллиона евро. Средний заработок граждан Украины в Литве составляет около 900 евро после уплаты налогов. Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики.

Переселенцы из Украины уплатили более 3 миллионов евро налогов в бюджеты Литвы

Переселенцы в Литве

Как отмечается в сообщении, в Литве зарегистрировались около 54 тысяч временно перемещенных граждан Украины, из них более 21 тыс. детей, а подавляющее большинство взрослых составляют женщины.

По информации Министерства социальной политики и защиты труда Литовской Республики, более 7,6 тыс. граждан Украины работают легально в Литве — это треть временно перемещенных украинцев трудоспособного возраста.

По состоянию на май литовские школы посещают более 8 тысяч украинских детей, детские сады — более 2,6 тысяч малышей из Украины. Они получают бесплатные обеды в школах, могут бесплатно пользоваться общественным транспортом и посещать кружки во внешкольное время.

Кроме того, около 300 украинских студентов бесплатно продолжили обучение в вузах Литвы и получают стипендии в размере 300 евро.

Отмечается, что во многих литовских городах проезд в общественном транспорте для граждан Украины бесплатный, кроме того, бесплатно можно путешествовать по Литве поездом.

Поскольку часть временно перемещенных украинцев уже возвращается домой, с мая организованы бесплатные автобусы по маршруту Каунас-Львов, Вильнюс-Львов (3?4 раза в неделю). А с 1 июня такие автобусы будут отправляться ежедневно.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Moneyveo передала долги клиентов факторинговой компании: какие советы должникам дали юристыMoneyveo передала долги клиентов факторинговой компании: какие советы должникам дали юристы
Нафтогаз задолжал деньги своим абонентамНафтогаз задолжал деньги своим абонентам
Курс доллара: в НБУ рассказали, к чему следует готовиться украинцамКурс доллара: в НБУ рассказали, к чему следует готовиться украинцам
АТБ, Сильпо и Фора отреагировали на дефицит соли в УкраинеАТБ, Сильпо и Фора отреагировали на дефицит соли в Украине
В ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении: "Из-за большого спроса на наличные ..."В ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении: "Из-за большого спроса на наличные ..."
Блок рекламы


Похожие новости
Миллиардер Рэй Далио: «Наличные — это мусор. Акции — еще более рискованное вложение»Миллиардер Рэй Далио: «Наличные — это мусор. Акции — еще более рискованное вложение»
Восстановление Харькова: Ярославский выставил на продажу яхту почти за 50 миллионов евроВосстановление Харькова: Ярославский выставил на продажу яхту почти за 50 миллионов евро
ЕС заморозил активы роSSийского центробанка на 23 миллиарда евроЕС заморозил активы роSSийского центробанка на 23 миллиарда евро
У Украины достаточно зерна, чтобы обеспечить себя до конца года — советник президента УстенкоУ Украины достаточно зерна, чтобы обеспечить себя до конца года — советник президента Устенко
Тарифы на электроэнергию: украинцам предлагают перейти на более выгодную оплатуТарифы на электроэнергию: украинцам предлагают перейти на более выгодную оплату
В Украине растет количество людей в вынужденных отпусках: какой бизнес оказался наиболее "стресоустойчивым" в условиях войныВ Украине растет количество людей в вынужденных отпусках: какой бизнес оказался наиболее "стресоустойчивым" в условиях войны
Украинским беженцам придется платить налоги в ЕвропеУкраинским беженцам придется платить налоги в Европе
Эмбарго на роSSийскую нефть: Европа возобновила поставки из ОАЭЭмбарго на роSSийскую нефть: Европа возобновила поставки из ОАЭ
Повышение налогов в Украине, глава Минфина сделал жесткое заявление: "Надо вернуть все..."Повышение налогов в Украине, глава Минфина сделал жесткое заявление: "Надо вернуть все..."
Forbes: украинские беженцы в Европе потратили рекордную суммуForbes: украинские беженцы в Европе потратили рекордную сумму
Последние новости
Подгружаем последние новости