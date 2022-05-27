Переселенцы из Украины уплатили более 3 миллионов евро налогов в бюджеты Литвы

Перемещенные украинцы, работающие в Литве, уже уплатили более 3 миллионов евро налогов, только в апреле — почти 2 миллиона евро. Средний заработок граждан Украины в Литве составляет около 900 евро после уплаты налогов. Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики.

Переселенцы в Литве

Как отмечается в сообщении, в Литве зарегистрировались около 54 тысяч временно перемещенных граждан Украины, из них более 21 тыс. детей, а подавляющее большинство взрослых составляют женщины.

По информации Министерства социальной политики и защиты труда Литовской Республики, более 7,6 тыс. граждан Украины работают легально в Литве — это треть временно перемещенных украинцев трудоспособного возраста.

По состоянию на май литовские школы посещают более 8 тысяч украинских детей, детские сады — более 2,6 тысяч малышей из Украины. Они получают бесплатные обеды в школах, могут бесплатно пользоваться общественным транспортом и посещать кружки во внешкольное время.

Кроме того, около 300 украинских студентов бесплатно продолжили обучение в вузах Литвы и получают стипендии в размере 300 евро.

Отмечается, что во многих литовских городах проезд в общественном транспорте для граждан Украины бесплатный, кроме того, бесплатно можно путешествовать по Литве поездом.

Поскольку часть временно перемещенных украинцев уже возвращается домой, с мая организованы бесплатные автобусы по маршруту Каунас-Львов, Вильнюс-Львов (3?4 раза в неделю). А с 1 июня такие автобусы будут отправляться ежедневно.