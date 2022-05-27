Восстановление Харькова: Ярославский выставил на продажу яхту почти за 50 миллионов евро

Украинский бизнесмен Александр Ярославский продает яхту Kaiser за 49,5 млн. евро. Объявление о продаже размещено на сайте Worth Avenue Yachts, передает Forbes.

Уточняется, что шестидесятиметровая яхта Kaiser была построена немецкой компанией Abeking & Rasmussen в 2011 году. Судно имеет шесть кабин, в которых можно разместить 12 гостей. Также предусмотрено место для 15 членов команды.

В настоящее время яхта находится в итальянском Вентимилье.

Как ранее анонсировал Ярославский, полученные средства он направит на программу восстановления разрушенного войной Харькова.

"DCH начинает гуманитарную программу для Харькова. Первым вкладом в восстановление разрушенного города станут средства от продаж моей яхты Kaiser. На нее времени уже не будет – нужно работать, работать и еще больше работать", – заявил бизнесмен.