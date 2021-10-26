НБУ вышел на межбанк с продажей валюты — впервые за два месяца (обновлено)

25 октября НБУ вышел на рынок с продажей доллара по курсу 26,43 гривен. Об этом «Минфину» сообщили источники на рынке.

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По словам источника «Минфина», спрос начал активно расти и Нацбанк, поколебавшись, все же решил провести интервенцию по продаже валюты.

В ходе первого выхода с продажей валюты НБУ продал на рынке $50 млн по 26,43 гривны.

После обеда НБУ снова вышел с продажей валюты по курсу 26,44 грн.

Продажа валюты НБУ

Последний раз НБУ выходил на рынок с продажей валюты с 30 августа по 3 сентября и продал — $7 млн.

27 августа НБУ вышел на рынок с продажей доллара по курсу 26,94 гривен — впервые за два месяца. Основной задачей было снизить ажиотаж на рынке.

Напомним