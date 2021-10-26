НБУ вышел на межбанк с продажей валюты — впервые за два месяца (обновлено)
25 октября НБУ вышел на рынок с продажей доллара по курсу 26,43 гривен. Об этом «Минфину» сообщили источники на рынке.
По словам источника «Минфина», спрос начал активно расти и Нацбанк, поколебавшись, все же решил провести интервенцию по продаже валюты.
В ходе первого выхода с продажей валюты НБУ продал на рынке $50 млн по 26,43 гривны.
После обеда НБУ снова вышел с продажей валюты по курсу 26,44 грн.
Продажа валюты НБУ
Последний раз НБУ выходил на рынок с продажей валюты с 30 августа по 3 сентября и продал — $7 млн.
27 августа НБУ вышел на рынок с продажей доллара по курсу 26,94 гривен — впервые за два месяца. Основной задачей было снизить ажиотаж на рынке.
Напомним
Ранее регулятор заявил, что уменьшит вскоре плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке с $20 млн до $5 млн.