Молдова ввела чрезвычайное положение из-за дефицита газа

Страна до сих пор не договорилась о газе на ноябрь.

Молдова ввела чрезвычайное положение из-за дефицита газа
Фото: newsmaker.md

Правительство Молдовы в пятницу, 22 октября, ввело чрезвычайное положение на территории страны из-за дефицита газа.

Как сообщает местное издание NewsMaker, глава правительства Наталья Гаврилица объяснила, что такой режим позволит обойти определенные процедуры, предусмотренные законом, чтобы ускорить закупку газа из альтернативных источников.

Контракт Молдовы с "Газпромом" от 2006 года закончился 30 сентября. Стороны решили временно продлить договор на прежних условиях на месяц, но у страны "нет уверенности" в том, что она сможет договориться о заключении нового договора для поставок с ноября.

"На молдавском газовом рынке наблюдается дефицит газа в объеме около 16 млн кубических метров. При этом необходимые объемы газа в октябре покрыты лишь на 67%. Давление в газотранспортной сети достигло критического уровня, что может нарушить функционирование газовых систем. Поскольку "Молдовагаз" не держит свое слово и не обеспечивает необходимое давление газа на входе, мы вынуждены в срочном порядке перейти к альтернативному плану", - сказала Гаврилица.

Режим чрезвычайного положения позволит сразу выделить из бюджета необходимые деньги на закупку газа другой компанией, а не традиционным импортером "Молдовагаз".

"Хочу заверить граждан Молдовы, что правительство ведет переговоры в интересах страны и на благо граждан. Пока я не могу рассказать все подробности, потому что переговоры еще продолжаются, и у нас есть определенная стратегия. Будем продолжать обсуждать экономическую составляющую этого вопроса", - сказала премьер несколько дней назад.

Напомним, что в начале октября Молдова завершила строительство магистрального трансграничного газопровода "Яссы-Унгены-Кишинев". Он объединяет ГТС Румынии и Молдовы и открывает стране доступ к европейскому энергетическому рынку.

Газопровод "Яссы-Унгены-Кишинев" строился почти десять лет. Его протяженность составляет около 150 км, из которых 110 км - на территории Молдовы.

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