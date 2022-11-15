Молдова опинилась без світла внаслідок обстрілів України

Останнім часом країна купує електроенергію в Румунії.

Молдова опинилась без світла внаслідок обстрілів України
© Pixabay

Внаслідок обстрілу Росією енергетичної інфраструктури України 15 листопада в Молдову було зупинено постачання електроенергії з Румунії, повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину.

За словами урядовця, одна з ліній електропередачі, що забезпечує надходження електроенергії з Румунії до Молдови, автоматично відключилася після обстрілу України.

«Наголошую, що лінії не пошкоджені, а відключилися автоматично, для безпеки. Moldelectrica працює над відновленням електропостачання», - цитує міністра NewsMaker, інформує ZN.ua.

Енергопостачання припинилось близько 16:40. Судячи з онлайн даних на сайті Moldelectrica, високовольтна лінія Ісакча - Вулканешти - МДРЕС перестала функціонувати.

Також в країні після ракетних ударів по сусідній Україні почались проблеми із інтернетом - звязок повільний, а місцями відсутній.

Нагадаємо, після 10 жовтня Молдова постачає елетроенергію з Румунії замість України.


Ірина Знась, ZN.ua





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