Молдова опинилась без світла внаслідок обстрілів України
Останнім часом країна купує електроенергію в Румунії.
Внаслідок обстрілу Росією енергетичної інфраструктури України 15 листопада в Молдову було зупинено постачання електроенергії з Румунії, повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину.
За словами урядовця, одна з ліній електропередачі, що забезпечує надходження електроенергії з Румунії до Молдови, автоматично відключилася після обстрілу України.
«Наголошую, що лінії не пошкоджені, а відключилися автоматично, для безпеки. Moldelectrica працює над відновленням електропостачання», - цитує міністра
Енергопостачання припинилось близько 16:40. Судячи з онлайн даних на сайті Moldelectrica, високовольтна лінія Ісакча - Вулканешти - МДРЕС перестала функціонувати.
Також в країні після ракетних ударів по сусідній Україні почались проблеми із інтернетом - звязок повільний, а місцями відсутній.
Нагадаємо, після 10 жовтня Молдова постачає елетроенергію з Румунії замість України.