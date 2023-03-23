Молдова знову почне купувати російський газ

Молдова у березні знову почне закуповувати газ у Газпрому. Про це заявив голова АТ «Moлдовагаз» Вадим Чебан, повідомляє NewsMaker.

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Він зазначив, що у зв'язку з потеплінням споживання газу в Придністров'ї скоротилося, і тепер Moлдовагаз до кінця березня може закупити для своїх споживачів на правому березі Дністра близько 0,7,8 млн кубометрів газу.

Чебан зазначив, що ціни на газ у російської компанії Газпром і у молдовської компанії Energocom практично однакові, у зв’язку з чим у Moлдовагаз вирішили закупити частину газу у концерну РФ .

У результаті близько 0,7 0,8 млн кубометрів газу в день правому берегу Молдови забезпечить Газпром, а ще 1,3 1,5 млн кубометрів в день Moлдовагаз закупить в Energocom.

За словами Чебана, це тимчасове рішення до кінця березня, а на квітень рішення ще немає, тому що воно залежить від різних факторів.

За його прогнозами, ціна на російський газ для Молдови у квітні сягне $680 700 за тисячу кубометрів.