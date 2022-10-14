Молдова замінила українську електроенергію на румунську

Молдова домовилась із Румунією про імпорт електроенергії замість поставок, які раніше йшли із України. Подачу румунської електроенергії почали уже цієї ночі, повідомив міністр енергетики Молдови Вірджил Попеску.

Молдавська компанія Energocom напередодні підписала договір із румунською Hidroelectrica на постачання 100 МВт.

За словами Попеску, румунська електроенергія обійдеться громадянам Молдови трохи дорожче, ніж українська, але поставки з України припинені у зв’язку із наслідками війни.

Також молдовське Нацагентство регулювання в енергетиці повідомило , що з 15 жовтня експорт електроенергії із Молдови заборонено.

«Місцеві виробники електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел, які не користуються схемою підтримки після заборони на експорт електрики, повинні звернутися до Premier Energy та FEE Nord для укладання договорів про купівлю-продаж. Ці контракти мають бути підписані протягом двох робочих днів», - заявили в НАРЕ.

Зазначимо, що раніше Молдова отримувала від України 30% від усієї необхідної електроенергії.