Украинский стартап SOC Prime получил $11 миллионов инвестиций

SOC Prime, который создает платформу для защиты предприятий от киберугроз, получил $11 млн инвестиций от фондов Streamlined Ventures и Rembrandt Venture Partners. Об этом сообщает издание TechCrunch, передает AIN .

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Стартап получил инвестиции в рамках раунда А. Команда SOC Prime направит средства на увеличение и ускорение внедрения своего продукта на рынок.

Свою платформу стартап описывает как «Spotify для киберугроз». Она позволяет управлять информационной безопасностью и предотвращать кибератаки.

SOC Prime планирует удвоить размер инвестиций в краткосрочной перспективе.

За последний год компания увеличила свою базу подписчиков премиум-класса на 50%. При этом, ежемесячный доход вырос на 86%, а активная клиентская база — на 85%. В октябре 2021-го в SOC Prime насчитывается более 6 тыс организаций-клиентов.

Напомним, что ранее другой украинский стартап Party.Space привлек $1 млн. Среди инвесторов seed-раунда — TA Ventures, ICLUB и Day One Capital.