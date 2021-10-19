"Нова пошта" снизила тариф на доставку в почтоматы

Специальный тариф 35 гривен будет действовать с 19 октября и до конца года.

Компания "Нова пошта" установила единый тариф на доставку в почтомат - 35 гривен. Специальный акционный тариф на эту услугу будет действовать с 19 октября и до конца года.

Пресс-служба компании сообщает, что тариф будет действовать независимо от географического направления и веса самого отправления на территории всей Украины.

Кроме того, в течение действия акционного тарифа за дополнительные услуги "Денежный перевод" и "Контроль оплаты" не будут взимать комиссию.

Также сообщается, что до конца года "Нова пошта" планирует расширить сеть почтоматов до 17 тысяч.

Ранее сообщали, что "Нова пошта" решила создать собственную авиакомпанию. Она будет называться Supernova Airlines и будет заниматься международными грузовыми перевозками.