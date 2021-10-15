ПриватБанк изменил максимальное количество переводов с карты на карту

ПриватБанк ввел новые лимиты переводов с карты на карту. Обновленные лимиты начали действовать с октября и будут соблюдаться при переводах через все каналы.

ПриватБанк ограничил клиентам переводы с карты на карту

В сообщении ПриватБанка говорится, что изменения вносятся для противодействия отмыванию грязных денег – в рамках законодательства. Эти и другие новшества, осуществляемые банком, вносятся в порядке финансового мониторинга.

"С октября 2021 мы внесли незначительные коррективы в правила осуществления р2р переводов, касающиеся лимитов на переводы с карты на карту Visa/Mastercard через все каналы", - пишут в сообщении от ПриватБанка.

В сообщении также отмечают, что лимиты будут устанавливаться на один календарный месяц, с 1 числа по 30-31. Для переводов внутри Украины и за рубеж предусмотрен разный лимит операций.

В частности, по Украине можно за месяц сделать до 100 переводов, а за границу – до 35.

ПриватБанк ограничил клиентам переводы с карты на карту

Есть также лимит на получение денежных переводов. Один человек может получить на свою карту до 100 переводов внутри Украины и до 30 – из-за границы.

При этом по информации ПриватБанка ежемесячно переводами с карты на карту пользуются более 7 миллионов его клиентов. Причем подавляющее большинство из них (99,7%) вписываются в установленные лимиты.

В ПриватБанке отдельно дали совет тем клиентам, которые вынуждены получать на свою карту много переводов. Например, при сборе средств на лечение и тому подобные вынужденные денежные сборы. В таком случае ПриватБанк рекомендует обратиться к нему через один из возможных контактов, чтобы подтвердить ситуацию.

"Если вы собираете деньги на благотворительность, или волонтерские деньги, позвоните нам на 3700 или напишите в чат «Помощь Онлайн». Отправьте ссылку из социальных сетей или документы, подтверждающие осуществление благотворительной деятельности. В течение одного рабочего дня мы установим для таких карт безлимитный режим", - пишут в ПриватБанке.

Некоторые клиенты также интересуются, что им делать, если они получали на карту деньги от продажи товаров. В этом случае им нужно зарегистрироваться как предприниматель и открыть отдельный счет. Тогда можно будет беспрепятственно получать на свой счет такие платежи.

"Чтобы отправлять и получать переводы безлимитно, советуем открыть счет физического лица - предпринимателя или лица, занимающегося профессиональной независимой деятельностью в соответствии с действующим законодательством Украины", - посоветовали в ПриватБанке.

Напомним, на днях ПриватБанк заявил о закрытии отделений по всей Украине.


Марченко Любов, Тудей

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