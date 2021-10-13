Доклад МЭА. Эксперты допускают падение цены на нефть к 2030 году до $36

Цены на нефть могут упасть до $36 за баррель к 2030 году. Об этом говорится в прогнозе Международного энергетического агентства.

Доклад МЭА. Эксперты допускают падение цены на нефть к 2030 году до $36
Фото: pixabay

Жесткий сценарий

Падение цен до $36 за баррель к 2030 году предполагает самый жесткий сценарий — Net Zero Emissions (NZE), при котором мировой энергетический сектор сократит выбросы углеводородов до нуля к 2050 году, пишет РБК.

В этом случае к 2050 году нефть подешевеет до $24 за баррель, поскольку при реализации такой стратегии миру не будут нужны новые месторождения нефти и газа, пишет МЭА.

Спрос на нефть при этом сценарии достигнет пика к 2025 году, затем упадет до 72 млн баррель в сутки к 2030 году и до 24 млн баррель в сутки к 2050 году. По итогам 2021 года ОПЕК прогнозирует спрос на уровне 96,7 млн баррель в сутки.

Сценарий Announced Pledges Scenario

Сценарий APS предполагает, что все правительства в мире выполнят все свои обязательства, касающиеся климата, в срок. При таком сценарии цены на нефть снизятся до $67 за баррель к 2030 году и до $64 к 2050-му. Спрос на нефть вырастет до 97 млн баррель в сутки к 2025 году и упадет до 77 млн баррель в сутки в 2050 году.

Сценарий Stated Policies Scenario

При реализации сценария STEPS правительства достигнут не всех поставленных целей по сокращению выбросов. В этом случае мировой спрос на нефть к 2023 году вернется к допандемийным уровням, достигнет пика в 104 млн баррель в сутки в 2030-х годах, а затем постепенно снизится к 2050 году. Цены на нефть продолжат расти: к 2030 году средняя цена составит $77 баррель, а к 2050-му — $88 за баррель.

МЭА также представило дополнительный сценарий — Sustainable Development Scenario (SDS), согласно которому, страны достигнут нулевых выбросов в полном объеме. Однако страны с развитой экономикой сделают это к 2050 году, Китай — примерно к 2060-му, а все остальные страны — не позднее 2070-го года.

При этом сценарии цены на нефть составят в среднем $56 за баррель в 2030 году и $50 за баррель к 2050 году.

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