Аэропорт Венесуэлы анонсировал прием платежей в криптовалютах

Международный аэропорт Майкетии имени Симона Боливара в Венесуэле добавит возможность оплаты авиабилетов и других услуг с помощью биткоина, DASH и национальной цифровой валюты El Petro. Об этом пишет Forklog со ссылкой на ElSiglo.

Аэропорт Венесуэлы анонсировал прием платежей в криптовалютах
Фото: ukrinform.ua

Что известно

Директор аэропорта Фредди Борхес рассказал, что процесс оплаты в криптовалютах организуют в соответствии с требованиями местного регулятора. Для этого компания адаптирует свою платежную систему.

По словам Борхеса, в аэропорте стремятся предложить инновационные технологии и удобные способы оплаты не только местным пассажирам, но и иностранным туристам.

Предыстория

В августе возможность оплаты авиабилетов в биткоине предоставила венесуэльская авиакомпания Turpial Airlines.

В марте 2021 года Банк Венесуэлы предоставил гражданам возможность купить стейблкоины. В мае президент страны Николас Мадуро распорядился осуществлять социальные выплаты в El Petro.

В октябре Венесуэла запустит в обращение цифровой боливар.

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