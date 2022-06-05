Оплата коммуналки: украинцам, которых ранее освободили от платежей, с июня все вернули

Речь идет о населении Харькова.

Коммунальные платежи возвращают украинцам, даже тем, которым ранее отменили. Так, плата за коммуналку возвращается в Харькове, несмотря на то, что ранее ее отменили "до конца войны". Об этом говорится в сообщении Харьковского городского совета.

Уточняется, что городские коммунальные предприятия «Харьковские тепловые сети», «Харьковводоканал», «Жилкомсервис» и «Комплекс по вывозу бытовых отходов» восстанавливаю плату за свои услуги с 1 июня.

В сообщении говорится, что сейчас ресурсы власти исчерпаны. У города более нет никакой финансовой возможности оказывать все эти услуги бесплатно.

«В результате массированных обстрелов многие объекты критической инфраструктуры были уничтожены или получили серьезные повреждения. Чтобы предприятия могли поскорее восстановить их и качественно подготовить Харьков к новому отопительному сезону, было принято решение возобновить оплату услуг ЖКХ», — говорится в сообщении горсовета.

При этом горожанам напомнили, что вся плата за коммуналку, которая была ими перечислена в период с 24 февраля по 31 мая, будет им зачтена в счет грядущих платежей. Они будут уменьшены на те суммы, которые уже внесены.

Платить придется только за те услуги, которые харьковчанам будут предоставлены с 1 июня. При этом, если у кого-то была задолжена плата за коммуналку до 24 февраля, то этот долг прибавят уже к июльским платежам за июнь.


Середа Елена, ZN.ua





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