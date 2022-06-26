Доплата до пенсії: великій групі громадян дадуть надбавку у 300 гривень

Багатьом українцям вже цього року почнуть щомісячно доплачувати до пенсії 300 гривень. Ця програма стартує з жовтня цього року. Таку доплату до пенсії заплановано для півтора мільйона громадян.

Українцям дадуть доплату до пенсії у розмірі 300 гривень: хто може розраховувати

Про це розповіли у Пенсійному фонді України.

Ще з 2020 року в Україні почали запроваджувати вікові доплати до пенсії. Першими їх отримали 80-річні громадяни. З 1 квітня 2020 року їм стали щомісячно доплачувати до пенсії 500 гривень. Причому цьогоріч цю доплату вперше індексували. Таким чином, наразі вона становить не 500, а 579 гривень.

Потім, з 1 жовтня 2021 року була введена доплата для ще однієї вікової групи пенсіонерів від 75 до 80 років. Для них запровадили щомісячну надбавку у розмірі 400 гривень. Нині після індексації вона становить 456 гривень.

Українцям дадуть доплату до пенсії у розмірі 300 гривень: хто може розраховувати
Природним продовженням цієї програми вікових виплат стала доплата до пенсії для громадян віком від 70 років. Її заплановано запровадити з жовтня цього року. 70-річним пенсіонерам платитимуть щомісячну надбавку у розмірі 300 гривень. Вони отримуватимуть її до 75 років – доки не перейдуть до іншої "вікової групи" і не отримають право на більш високу доплату.

При цьому є дві умови, за яких 70-річним громадянам доплачуватимуть по 300 гривень:

  1. Їм має бути повних 70 років. Доплачувати починають із того моменту, як їм виповниться 70. Тому перша доплата може бути неповною.
  2. Розмір їхньої пенсії не повинен перевищувати середню зарплату по Україні у 2020 році. Її величина становить трохи більше ніж 10 тисяч гривень. Тобто, якщо пенсіонеру вже є 70 років, і його пенсія не вища за 10 тисяч гривень, то з жовтня він отримуватиме щомісячну доплату до пенсії у розмірі 300 гривень.

Нагадаємо, деяким українцям можуть скасувати виплату пенсій під час війни.


Марченко Любов, Тудей





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