Доплата до пенсії: великій групі громадян дадуть надбавку у 300 гривень

Багатьом українцям вже цього року почнуть щомісячно доплачувати до пенсії 300 гривень. Ця програма стартує з жовтня цього року. Таку доплату до пенсії заплановано для півтора мільйона громадян.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України.

Ще з 2020 року в Україні почали запроваджувати вікові доплати до пенсії. Першими їх отримали 80-річні громадяни. З 1 квітня 2020 року їм стали щомісячно доплачувати до пенсії 500 гривень. Причому цьогоріч цю доплату вперше індексували. Таким чином, наразі вона становить не 500, а 579 гривень.

Потім, з 1 жовтня 2021 року була введена доплата для ще однієї вікової групи пенсіонерів від 75 до 80 років. Для них запровадили щомісячну надбавку у розмірі 400 гривень. Нині після індексації вона становить 456 гривень.

Природним продовженням цієї програми вікових виплат стала доплата до пенсії для громадян віком від 70 років. Її заплановано запровадити з жовтня цього року. 70-річним пенсіонерам платитимуть щомісячну надбавку у розмірі 300 гривень. Вони отримуватимуть її до 75 років – доки не перейдуть до іншої "вікової групи" і не отримають право на більш високу доплату.

При цьому є дві умови, за яких 70-річним громадянам доплачуватимуть по 300 гривень:

Їм має бути повних 70 років. Доплачувати починають із того моменту, як їм виповниться 70. Тому перша доплата може бути неповною. Розмір їхньої пенсії не повинен перевищувати середню зарплату по Україні у 2020 році. Її величина становить трохи більше ніж 10 тисяч гривень. Тобто, якщо пенсіонеру вже є 70 років, і його пенсія не вища за 10 тисяч гривень, то з жовтня він отримуватиме щомісячну доплату до пенсії у розмірі 300 гривень.

Нагадаємо, деяким українцям можуть скасувати виплату пенсій під час війни.