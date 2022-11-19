Як змінилися зарплати ІТ-фахівців та скільки з них уже повернулися в Україну

Аналіз вакансій свідчить, що в Україні середню зарплату понад 50 тис. грн. пропонують спеціалістам ІТ. Найвищі оклади пропонують програмістам Java, потім слідують СС+ програмісти, зазначено у даних work.ua.

Зазначається, що підвищення оплати праці з 24 лютого отримали 45,5% опитаних ІТ-фахівців. 10,3% респондентів повідомили про скорочення зарплат. Найпопулярніша ж прибавка до зарплати під час війни — 10-20%. Хоча є айтішники, які отримали додатково 40% до довоєнної ставки.

Міграція

Українські ІТ-фахівці поступово повертаються додому: у червні 2022 року 40% айтішників перебували в евакуації (в Україні чи за кордоном), а у березні таких було 61%. 27% фахівців переїхали у безпечніше місце в Україні, а 13% - за кордон.

Найбільше ІТ-фахівців виїхало з Харкова, Херсона, Миколаєва та Маріуполя.

Найбільш активно фахівці повертаються до Києва (42% ІТ-фахівців вже повернулися і ще 11% планують це зробити найближчим часом), Суми (36% та 4%), Чернігів (34% та 11%) та Житомир (33% та 7). %). Близько 20% виїжджали, але вже повернулися до Вінниці та Полтави.