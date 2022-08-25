Громаді столиці повернули Оболонський острів
Острів було вже зареєстровано на приватну компанію
Антикорупційні органи разом зі столичною владою запобігли незаконному відчуженню у приватну власність Оболонського острова площею 147,7 тис. кв.м. Він розташований поряд із парком «Наталка». Повідомляють у Національному антикорупційному бюро.
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«У межах розслідування можливого незаконного привласнення причалів, дамб та острова на київській Оболоні, детективи НАБУ встановили, що у 2019-2020 роках з власності територіальної громади м. Києва виведено гідротехнічну споруду «Дамба напірна-багатофункціональна», що розташована біля Оболонської набережної. Площа гідротехнічної споруди, за даними реєстру, становить майже 143 тис. кв.м, що майже збігається з площею території Оболонського острова (147,7 тис. кв.м)», - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, право власності на дамбу незаконно оформили на приватну компанію. Але за Міським кадастром територія Оболонського острова належить до комунального підприємства «Плесо» і належить громаді Києва. Більше того, за бюджетні кошти на території даного острова має бути створено ландшафтний парк «Дніпровські острови».
Результатом розслідування стала скарга до Мінюста, яку останній і задовільнив. Було покарано і нотаріусів, причетних до незаконної реєстрації – одного позбавили ліцензії, а іншому поки заборонили діяльність. Наразі розслідування продовжують компетентні органи.