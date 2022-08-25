Громаді столиці повернули Оболонський острів

Антикорупційні органи разом зі столичною владою запобігли незаконному відчуженню у приватну власність Оболонського острова площею 147,7 тис. кв.м. Він розташований поряд із парком «Наталка». Повідомляють у Національному антикорупційному бюро.

За повідомленням НАБУ, Центральна колегія Мін’юсту задовольнила скаргу, яку подало КП «Плесо», та скасувала реєстрацію острова за приватною компанією.

«У межах розслідування можливого незаконного привласнення причалів, дамб та острова на київській Оболоні, детективи НАБУ встановили, що у 2019-2020 роках з власності територіальної громади м. Києва виведено гідротехнічну споруду «Дамба напірна-багатофункціональна», що розташована біля Оболонської набережної. Площа гідротехнічної споруди, за даними реєстру, становить майже 143 тис. кв.м, що майже збігається з площею території Оболонського острова (147,7 тис. кв.м)», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, право власності на дамбу незаконно оформили на приватну компанію. Але за Міським кадастром територія Оболонського острова належить до комунального підприємства «Плесо» і належить громаді Києва. Більше того, за бюджетні кошти на території даного острова має бути створено ландшафтний парк «Дніпровські острови».

Результатом розслідування стала скарга до Мінюста, яку останній і задовільнив. Було покарано і нотаріусів, причетних до незаконної реєстрації – одного позбавили ліцензії, а іншому поки заборонили діяльність. Наразі розслідування продовжують компетентні органи.