Ціни на житло зі вторинного ринку у Києві різко зросли: вартість квадратного метра у районах столиці

Незважаючи на війну та регулярні ворожі ракетні обстріли, квартири у столиці дорожчають. Зокрема, ціни на житло зі вторинного ринку за півроку зросли в середньому на 8,5%. А за рік вони загалом підскочили майже на чверть.

Такі дані оприлюднює ресурс M2bomber.

Так, за шестимісячний період із 22 травня по 20 листопада нинішнього року середня вартість квадратного метра квартир зі вторинного ринку зросла з 46 215 грн до 50 611, тобто стала вищою на 4 396 грн. Ще більш разюча зміна відбулася за рік (з 20 листопада 2021 року по 20 листопада 2022). За цей період ціна квадратного метра зросла майже на 10 тисяч: з 40 642 до 50 611 грн.

Найдорожчими квадратними метрами столичної житлоплощі залишаються ціни в Печерському районі. Там вартість одного "квадрату" в середньому зараз становить 80 358 грн. До трійки цінових лідерів також входять Шевченківський (63 312 грн) та Голосіївський (57 843 грн) райони.

При цьому найдешевшими залишаються квадратні метри у Святошинському районі – по 45 139 грн.

Найбільш затребувані зараз квартири із нижнього цінового сегменту

Так, у 8% усіх квартир, що зараз продаються, вартість квадратного метра становить 44 200 грн. Майже не поступається їм популярністю ще дешевше житло: 7,7% покупок становлять квартири з вартістю "квадрату" 39 000 грн.

При цьому, незважаючи на регулярні обстріли столиці, більшість покупців не поспішають переорієнтуватися на заміську нерухомість, а все ж таки шукають квартиру в Києві.

"Вони просто шукають різні варіанти, додають додаткові питання. Наприклад, чи відключають світло, і чи є якийсь генератор та ін. Ну є такі розмови, побутові. ... Якщо є обстріли, то активність на ринку на тиждень-півтора падає, а після цього лише відновлюється", – розповів керівник Комітету з інформаційних систем та аналітики Асоціації фахівців з нерухомості України (АСНУ) Едуард Бразас.

Нагадаємо, у Києві також почали зростати ціни на оренду квартир, які на початку війни сильно просіли. Вартість оренди потихеньку повертається до довоєнних цифр.