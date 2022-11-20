Ціни на житло зі вторинного ринку у Києві різко зросли: вартість квадратного метра у районах столиці

Незважаючи на війну та регулярні ворожі ракетні обстріли, квартири у столиці дорожчають. Зокрема, ціни на житло зі вторинного ринку за півроку зросли в середньому на 8,5%. А за рік вони загалом підскочили майже на чверть.

У Києві різко зросли ціни на житло зі вторинного ринку: скільки коштує квадратний метр у районах столиці

Такі дані оприлюднює ресурс M2bomber.

Так, за шестимісячний період із 22 травня по 20 листопада нинішнього року середня вартість квадратного метра квартир зі вторинного ринку зросла з 46 215 грн до 50 611, тобто стала вищою на 4 396 грн. Ще більш разюча зміна відбулася за рік (з 20 листопада 2021 року по 20 листопада 2022). За цей період ціна квадратного метра зросла майже на 10 тисяч: з 40 642 до 50 611 грн.

У Києві різко зросли ціни на житло зі вторинного ринку: скільки коштує квадратний метр у районах столиці

Найдорожчими квадратними метрами столичної житлоплощі залишаються ціни в Печерському районі. Там вартість одного "квадрату" в середньому зараз становить 80 358 грн. До трійки цінових лідерів також входять Шевченківський (63 312 грн) та Голосіївський (57 843 грн) райони.

При цьому найдешевшими залишаються квадратні метри у Святошинському районі – по 45 139 грн.

Найбільш затребувані зараз квартири із нижнього цінового сегменту

Так, у 8% усіх квартир, що зараз продаються, вартість квадратного метра становить 44 200 грн. Майже не поступається їм популярністю ще дешевше житло: 7,7% покупок становлять квартири з вартістю "квадрату" 39 000 грн.

У Києві різко зросли ціни на житло зі вторинного ринку: скільки коштує квадратний метр у районах столиці

При цьому, незважаючи на регулярні обстріли столиці, більшість покупців не поспішають переорієнтуватися на заміську нерухомість, а все ж таки шукають квартиру в Києві.

"Вони просто шукають різні варіанти, додають додаткові питання. Наприклад, чи відключають світло, і чи є якийсь генератор та ін. Ну є такі розмови, побутові. ... Якщо є обстріли, то активність на ринку на тиждень-півтора падає, а після цього лише відновлюється", – розповів керівник Комітету з інформаційних систем та аналітики Асоціації фахівців з нерухомості України (АСНУ) Едуард Бразас.

Нагадаємо, у Києві також почали зростати ціни на оренду квартир, які на початку війни сильно просіли. Вартість оренди потихеньку повертається до довоєнних цифр.


Марченко Любов, Тудей





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