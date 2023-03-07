Квартири у Києві за $20 тисяч: що можна купити у столиці за зовсім невеликі гроші

Незважаючи на війну та важку ситуацію на ринку житла, квартири в Києві все одно коштують недешево. І все ж таки, навіть у столиці можна знайти житло, яке продається недорого. Причому настільки недорого, що його ціну можна порівняти з вартістю квартири у невеликому віддаленому райцентрі.

Так, obozrevatel знайшов на популярному порталі оголошення про продаж столичних квартир за ціною близько $20 тисяч.

Зокрема, за $18 985 готові продати невелику квартиру на першому поверсі в Солом'янському районі. Площа такого житла становить лише 25,3 кв.м, і до метро звідти неблизько.

Квартира знаходиться в новому будинку і, судячи з фото, ще потребуватиме якихось внутрішніх робіт. До того ж, у квартирі немає жодних меблів. Все треба завозити своє. Зате буде, хоч і невеликий, та все ж власний куточок у столиці. Для самотньої молодої людини, яка поки не поспішає обзаводитися сім'єю – дуже непоганий варіант.

Ще один прийнятний варіант недорогого житла пропонують у житловому масиві Виноградар. Площа квартири, за яку просять $25, ще менша, ніж у попередньої – лише 20 кв.м. Але її продають разом із меблями та побутовою технікою, необхідною для проживання. До того ж, як стверджує автор оголошення, поряд із будинком є вся потрібна інфраструктура та зупинка громадського транспорту.

"Поруч є все необхідне: школи, дитячі садки, Сільпо, кафе, відділення банків та багато іншого. Зручна транспортна розв'язка. Поруч є зупинки громадського транспорту", – пишуть в оголошенні.

Нагадаємо, за рік війни в Україні неабияк подорожчали квартири на первинному ринку. Так, у Києві вартість нового житла у гривнях зросла на 36%, а у Львові квадратний метр нерухомості зріс у ціні майже на 83%.