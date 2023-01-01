Оренда квартир у Києві за 3-4 тис. грн на місяць: як виглядає найдешевше житло у столиці

В Україні ринок нерухомості під час війни переживає не найкращі часи. Оренда квартир подешевшала у багатьох регіонах, окрім західного. У Києві з'явилося багато пропозицій винайняти житло за доступною ціною. Стало відомо, як виглядають об'єкти вартістю 3-4 тис. грн на місяць.

На платформі OLX опубліковано оголошення про оренду недорогого житла. Дарницький район 2-кімнатну квартиру.

У Києві деякі квартири здають в оренду лише за 3-4 тисячі гривень на місяць. Наприклад, у Дарницькому районі здається 2-кімнатна квартира поряд зі станціями метро "Харківська" та "Позняки". Житло розташоване на 13-му поверсі, кімнати роздільні. Вказано, що об'єкт у житловому стані, з двома ліжками, холодильником, бойлером, пральною машиною та меблями. Орендна плата – 4000 грн. плюс комунальні платежі.

Є багато інших бюджетних варіантів. Поруч зі станціями метро "Осокорки" та "Славутич" квартиру можна зняти за 3000 грн. Вона знаходиться на першому поверсі. Загальна площа невелика – 18 квадратних метрів. Є побутова техніка: холодильник, електрочайник, пральна машина, варочна поверхня та праска.

В Оболонському районі столиці можна винайняти однокімнатну квартиру, яка розташована поряд зі станціями метро "Мінська" та "Почайна". Ціна – 3800 грн на місяць.

У Святошошинському районі Києва пропонують однокімнатну квартиру за 3000 грн на місяць. Вона розташована поблизу станцій метро "Святошин", "Вокзальна", "Політехнічний інститут". Поруч зупинка транспорту, торговельний центр "Сільпо", ринок, аптеки. У житлі є всі необхідні меблі та техніка. Оренда коштуватиме лише 3000 грн на місяць плюс комунальні.

Раніше повідомлялося, де у Києві можна купити дешевші квартири – ціни на житло обвалилися.