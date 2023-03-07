У Києві злетіли ціни на оренду квартир: за скільки можна зняти житло в районах столиці

У Києві злетіли ціни на оренду квартир. Стало відомо, за скільки можна здати житло у різних районах столиці.

Середня вартість оренди 1-кімнатної квартири у Києві півроку тому становила 11 764 грн. Наразі сума зросла до 12 000 грн. Однокімнатні квартири найчастіше здають по 8000 грн (10,8% від загальної кількості). Ще 9,7% пропонують 10 000 грн. За 7200 та 11 200 грн здають 5,9% об'єктів.

Відповідні дані подав M2bomber. Зняти 2-кімнатну квартиру можна по 7800 грн (10,1% від загальної кількості). За 10 200 здають 9,9% житла, а за 15 000 - 7,6%.

3-кімнатну квартиру можна зняти за 10 400 та 15 200 грн (8,1% від загальної кількості).

Найдешевша оренда квартир – у Деснянському районі Києва – 8000 грн. У Святошинському ціна вища – 9000 грн, у Дарницькому та Оболонському – 11 000 грн, а у Дніпровському – 12 000 грн.

Максимальні ціни на орендоване житло традиційно в Печерському районі – 21 500 грн. У Голосіївському та Солом'янському потрібно заплатити по 13 000 грн. У Подільському районі житло коштуватиме в середньому 13 500 грн, а Шевченківському – 14 000 грн.

За останній місяць оренда квартир у Києві подешевшала майже на 700 грн. Раніше вона коштувала 12 658 грн, а зараз впала до 12 000.

Експерти з нерухомості зазначають, що на переваги українців вплинула повномасштабна війна та масовані ракетні атаки з боку російських окупантів. Так зараз наші співвітчизники шукають квартири з газопостачанням – через проблеми з електроенергією, які можуть повторитися. З тієї ж причини у пріоритеті нині житло на нижніх поверхах.

Українці на вибір квартир також керуються їх розташуванням. Вони враховують близькість до об'єктів критичної інфраструктури, по яким загарбники можуть завдати удару.

При цьому громадяни не відмовилися від житла на високих поверхах та з панорамними вікнами – вид компенсує можливі ризики.

Ріелтори вважають, що ціни на оренду квартир збільшаться навесні на 10-15%.

Раніше стало відомо, що у Києві подешевшали квартири: названо ціни на нерухомість у різних районах столиці.