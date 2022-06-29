Продаж квартир по довіреності: в Україні повернули затребувану послугу

В Україні з 29 червня послабили заборони, встановлені раніше для нотаріусів. Про зміни розповіла колишня заступник міністра юстиції України Ольга Оніщук. Продати квартиру знову можна по довіреності.

В Україні діяла заборона на нотаріальне посвідчення договорів щодо відчуження нерухомості на підставі довіреності. Громадяни, зокрема які перебувають за кордоном, тепер зможуть подарувати чи продати своє житло, видавши відповідний документ на ім'я свого представника в Україні.

Передбачено важливу умову: якщо з дня видачі довіреності пройшло більше місяця (або двох, якщо вона засвідчена за кордоном), потрібно додатково надати нотаріусу заяву довірителя про підтвердження дії довіреності. Воно має бути засвідчене українським нотаріусом не раніше ніж за сім календарних днів, а дипломатичним представництвом (консульською установою) України або згідно із законом іноземної держави – не раніше ніж за місяць до дня підписання (укладання) відповідного акту/договору.

Нотаріус раніше не міг засвідчити договір про дарування/продаж нерухомості до закінчення місяця з дня державної реєстрації права власності відчужувача. Виняток становила купівля відчужувачем права власності у порядку спадкування чи за підсумком визначення розміру часток у праві спільної власності.

Наразі дію місячного "мораторію" обмежили. Заборона відчуження діятиме лише об'єктів, куплених у результаті ризикових операцій. Це випадки, коли право власності на нерухомість було отримано відчужувачем у період дії військового стану в Україні на підставі договору або у зв'язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок або у зв'язку із виходом зі складу засновників юридичної особи.

Також встановлена граничність зупинення перебігу строку для прийняття чи відмови від спадщини. Термін зупиняється на період дії воєнного стану (трохи більше чотирьох місяців). За словами Ольги Оніщук, спадкоємці отримуватимуть свідоцтво про право на спадщину після закінчення терміну його прийняття.

Раніше повідомлялося про підвищений інтерес українців до покупки житла, зруйнованого під час війни з Росією. Наші співвітчизники масово скуповують квартири по 10 тисяч доларів.