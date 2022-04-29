Укрпочта анонсировала продажу мерча с "русским кораблем"

Часть средств от продаж будет направлена на нужды ВСУ.

С воскресенья, 1 мая, Укрпочта запускает интернет-продажу мерча (футболки, свитшоты и магниты) с изображением марки с "русским кораблем", а также другие марки по прошлым тематическим выпускам.

Магниты уже доступны для продажи на Главпочтамте на Майдане, а затем будут доступны по всей стране. Часть продаж всего мерча будет направлена на нужды ВСУ, сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

"Напоминаем другим продавцам – не надо нарушать права интеллектуальной собственности Укрпочты и автора картины. Мы не давали согласия на использование изображения марки ни одному продавцу. То есть весь другой мерч с изображением марки – это «контрабанда с Малой Арнаутской»", – отметил гендиректор Укрпочты.

Смелянский заверил, что все, кто заказал и оплатил марки в новом и старом интернет-магазинах, их получат. Всего планируется отправить 14 тыс. заказов, а именно 86 тыс. марок. За день отправляют до 2-2,5 тыс. заказов.

Фото: facebook.com/ukrposhtaceo

Напомним, Укрпочта ввела в оборот первую украинскую почтовую марку в условиях военного положения "Рускій воєнний корабль, іді..." 12 апреля. Тираж составил 1 млн экземпляров в двух номиналах. На следующий день ракетный крейсер, изображенный на ней, был потоплен украинскими военными. Марку начали перепродавать за тысячи долларов.

За 5 дней украинцы раскупили около полумиллиона экземпляров. Из-за большого ажиотажа продажу марок ограничили.

Почтовую марку с роSSийским кораблем продали на благотворительном аукционе за 5 млн грн.

После ажиотажа с продажей почтовых марок "Рускій воєнний корабль, іді..." Укрпочта решила выпустить марку с похожим изображением и надписью "Рускій воєнний корабль … ВСЬО!"

На днях Укрпочта анонсировала новую почтовую марку об "Украинской мечте".