90% украинских банков не испытывает проблем с проведением платежей — эксперт

90% украинских банков сейчас не испытывает проблем с прохождением платежей. Этим нынешняя ситуация отличается от кризиса 2014?2015 гг., когда на рынке существовали банки-пирамиды, которые выплачивали вкладчикам деньги за счет привлечения новых депозитов. Об этом рассказал финансовый аналитик ICU Михаил Демкив в ходе конференции « Мои финансы во время войны ».

«Когда мы говорим о Привате, Ощаде и 20 других крупных банках, то у них проблем с прохождением платежей нет. Они могут возникать только из-за таких обстоятельств как обстрелы или миграция IT систем банков в более безопасное место…», — объясняет Демкив.

Почему у банков много денег

Аналитик напомнил, что в банковской системе сейчас много гривны. По данным НБУ, рост остатков на счетах физических и юридических лиц в марте составил 7,2%, за апрель — еще плюс 4,2%.

Этому есть несколько объяснений. Отчасти это связано с тем, что в начале войны бизнес заплатил работникам деньги заранее, и люди еще не успели их потратить. Сыграло роль и повышение выплат вооруженным силам Украины, а также снижение налоговой нагрузки на бизнес. Кроме того, люди уже не так активно снимают деньги в банкоматах. Поэтому объем средств, который возвращает бизнес в банковскую систему, превышает объем снятия депозитов.

Ставки по депозитам падают

Как следствие, даже на третьем месяце полномасштабной войны с Россией ставки по депозитам в украинских банках продолжают падать. По данным НБУ, средневзвешенная ставка по вкладам в гривне достигла исторического минимума в 6,9%. Украинский индекс по депозитам физлиц на 12 месяцев составил 7,65%.

Вместе с тем, Демкив отметил, что инфляция сейчас достаточно высокая — 16,4% в годовом измерении в апреле. Поэтому инвестированные в депозиты средства не покрывают инфляцию. Реальная доходность отрицательная. И в последующие 12 месяцев ситуация не улучшится, инфляция останется высокой.

Михаил Демкив считает, что несколько банков с недостаточной ликвидностью могут предложить вкладчикам более высокие ставки по депозитам.

«Во время действия военного положения и 3 месяца после его окончания государство взяло на себя обязательство гарантировать 100% депозитов. После этого гарантированная сумма будет увеличена с довоенных 200 тыс. грн до 600 тыс. грн. Это дает шанс банкам привлечь больше депозитов, а населению — получить более высокий процент по вкладам», — объясняет Демкив.