Україна перевела половину реакторів АЕС на американське ядерне пальне, але з деякими є проблеми

На вирішення питання є близько двох з половиною років.

Україна перевела половину реакторів АЕС на американське ядерне пальне, але з деякими є проблеми

Майже половина українських реакторів атомних електростанцій переведена на американське пальне, але для деяких АЕС питання є значно складнішим, пише у своєму матеріалі «Енергоатом» шукає партнера для серйозних відносин» Ігор Маскалевич.

Так, нещодавно закінчився процес переходу на американське пальне на ще одному реакторі Рівненської АЕС.

«Війна зробила питання палива ключовим, адже, природно, поставки російського відразу ж припинилися. Остання партія прибула у Вараш на Рівненську АЕС якраз за два-три дні до війни», - зазначає він.

За словами автора, перехід на американське ядерне паливо не є проблемою, оскільки остання його модифікація цілком успішно відпрацювала на АЕС уже десяток років. Паралельно на українських АЕС є запаси для великих ректорів на два-три роки, а можливості шведського заводу Westinghouse цілком дозволяють випускати паливо і для наших реакторів, і для болгарських, і для чеських. Таким чином вже в 2024–2025 роках на західноукраїнські АЕС завозитимуть не російське, а шведсько-американське паливо.

«Звичайно, все буде непросто. Наприклад, на перший блок Південноукраїнської АЕС раніше американці не хотіли поставляти паливо через відмінності в конструкції. Один реактор ВВЕР-1000 виробляє 6–7 млрд кВт?год на рік — споживання кількох областей. Доведеться думати, як вирішити питання, причому без шкоди для безпеки», - зауважує Маскалевич.


Ірина Знась, ZN.ua





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