НБУ сказал, какой должен быть курс для электронных платежей

Сокращены лимиты открытой валютной позиции для банков и уточнен ряд валютных ограничений, информирует ZN.ua.

Национальный банк определил порядок определения банками-эмитентами курса гривны к иностранным валютам при осуществлении операций с использованием электронных платежных средств. Об этом говорится в пресс-релизе учреждения.

Так, курс гривны к иностранной валюте не должен превышать более чем на 10% официальный курс НБУ (действующий в день отражения банком сделки) в случае списания со счета клиента средств в гривне, если межбанковский перевод по такой операции клиента осуществляется в иностранной валюте.

Также, курс гривны к иностранной валюте должен быть равным или быть выше официального курса НБУ:

  • в случае списания со счета клиента средств в иностранной валюте, если межбанковское перевод по такой операции клиента осуществляется в гривне;
  • при зачислении на счет клиента средств в национальной валюте, если межбанковский перевод по такой операции осуществляется в иностранной валюте.

Ограничения вступили в силу с 30 апреля 2022 года.

По материалам: НБУ /

Лия Ильченко, ZN.ua

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