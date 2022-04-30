НБУ сказал, какой должен быть курс для электронных платежей

Национальный банк определил порядок определения банками-эмитентами курса гривны к иностранным валютам при осуществлении операций с использованием электронных платежных средств. Об этом говорится в пресс-релизе учреждения.

Так, курс гривны к иностранной валюте не должен превышать более чем на 10% официальный курс НБУ (действующий в день отражения банком сделки) в случае списания со счета клиента средств в гривне, если межбанковский перевод по такой операции клиента осуществляется в иностранной валюте.

Также, курс гривны к иностранной валюте должен быть равным или быть выше официального курса НБУ:

в случае списания со счета клиента средств в иностранной валюте, если межбанковское перевод по такой операции клиента осуществляется в гривне;

при зачислении на счет клиента средств в национальной валюте, если межбанковский перевод по такой операции осуществляется в иностранной валюте.

Ограничения вступили в силу с 30 апреля 2022 года.