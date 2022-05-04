НБУ анонсировал начало работы над первой монетой из серии, посвященной героическому сопротивлению украинцев роSSийской агрессии

В банке объявили результаты голосования за эскизы монет и творческие работы.

НБУ анонсировал начало работы над первой монетой из серии, посвященной героическому сопротивлению украинцев роSSийской агрессии
Фото: пресслужба НБУ

Нацбанк начинает работу по созданию первой монеты из серии, которая будет рассказывать об общенациональном героическом сопротивлении украинцев роSSийской агрессии.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

В учреждении объявили результаты голосования за эскизы монет и творческие работы, которые используются при изготовлении продукции.

"Планируется, что одна сторона этой монеты будет воспроизведена по мотивам эскиза "Единство – сила" авторства Алины Малюты, вошедшей в пять лучших по итогам открытого голосования. Другой – по мотивам эскиза "Помощь стран-партнеров" авторства Сергея Топкина, также принимавшего участие в конкурсе", - сообщили в НБУ.

Фото: Пресслужба НБУ

В банке говорят – другие эскизы и творческие работы также будут использовать для изготовления нумизматической продукции Украины – в памятных монетах, медалях, сувенирных банкнотах и т.д.

Напомним, Нацбанк Украины сообщил, что выпустит памятные монеты и другую нумизматическую продукцию, посвященную героическому сопротивлению ВСУ и украинскому народу роSSийской агрессии. 5 апреля стартовало голосование за эскизы.

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