ЕЦБ сохранил ставку, но анонсировал повышение с июля

Ставка ЕЦБ

В частности, сейчас базовая процентная ставка по кредитам сохранена на нулевом уровне, ставка по депозитам — на уровне минус 0,5%, ставка по маржинальным кредитам — на уровне 0,25%.

«Совет управляющих ЕЦБ планирует поднять ключевые процентные ставки на 0,25 процентного пункта (п.п.) на июльском заседании. Затем Центробанк планирует снова поднять ставки в сентябре. Темпы этого повышения будут зависеть от среднесрочных инфляционных прогнозов», — отмечается в пресс-релизе ЕЦБ .

В то же время, ЕЦБ указывает, что в случае сохранения текущих темпов инфляции или их усиления «большее повышение ставки будет целесообразным».

После сентября европейский Центробанк намерен увеличивать ставку постепенно, но устойчивыми темпами.

Выкуп активов

ЕЦБ также подтвердил план остановить чистый выкуп активов в рамках программы Asset Purchase Programme (APP) с 1 июля. При этом центробанк продолжит реинвестировать в полном объеме поступления от погашаемых в рамках APP ценных бумаг в течение длительного времени после того, как начнет цикл повышения ставок, и в любом случае столько, сколько нужно для поддержания благоприятных условий в плане ликвидности.

Регулятор также намерен продолжать реинвестировать поступления от погашения бумаг, приобретенных в рамках программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) как минимум до конца 2024 года. Выкуп бумаг в рамках PEPP был завершен в марте.

В заявлении ЕЦБ отмечается, что инфляционное давление в еврозоне в мае серьезно усилилось, главным образом из-за роста цен на энергоносители и продукты питания, в частности из-за военного вторжения РФ в Украину.

В этой связи прогнозы инфляции были пересмотрены с повышением. Согласно новому прогнозу, темпы роста потребительских цен в регионе в 2022 году составят 6,8%, в 2023 году — 3,5%, в 2024 году — 2,1%. Таким образом, ЕЦБ ожидает, что к 2024 году инфляция приблизится к целевому показателю 2%.

Темпы роста потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей в этом году составят 3,3%, в следующем — 2,8%, в 2024 году — 2,3%, ожидают ЕЦБ .

Напомним

В настоящее время ключевая ставка ЕЦБ составляет минус 0,5%. ЕЦБ пока не перешел в цикл повышения ставок, в отличие от других крупных западных центробанков — Банка Англии и Федеральной резервной системы США (ФРС).