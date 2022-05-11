В Украине анонсировали налоги на пособие беженцев: как избежать штрафа за неуплату

Украинские беженцы за границей получают пособие, которое согласно украинским законам считается доходом и подлежит налогообложению. Однако, есть нюансы, которые позволяют не платить налоги и при этом не быть оштрафованным.

Согласно данным консалтинговой компании PwC Украина, финансовая помощь, полученная за границей, включается в налогооблагаемый доход украинских налоговых резидентов. Налогообложению не подлежат только выплаты, полученные от благотворительных организаций.

Если к примеру, материальная помощь беженцам в Чехии составляет 200 евро, то формально около 20% от этой суммы украинцам необходимо уплатить в госбюджет. Однако, вероятность того, что за неуплату украинцам будут грозить какие-либо штрафы, крайне мизерная. Опасаться стоит лишь тем, кто ежегодно подает в Украине декларацию о доходах. Таким гражданам со временем придется заплатить налоги за полученный за границей доход.

Что касается ФОПов, которые продолжают удаленно работать на украинское предприятие и получать от него зарплату, находясь за рубежом, то все налоги с зарплаты работодатель обязан платить, как и до войны. В нынешних условиях это можно сделать онлайн.

Процедура уплаты налогов и подача отчетности сейчас доступна в дистанционном режиме с помощью электронного банкинга и электронного кабинета налогоплательщика. Кроме того, для предпринимателей в период военного положения уплата ЕСВ отменена, а единого налога – отсрочена. Поэтому заплатить налоги можно будет в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного положения в Украине.

Если ФОП приостановил свою деятельность, то можно удаленно закрыть ФОП. В таком случае можно не переживать насчет вероятности начисления каких-либо штрафов задним числом. При этом минимальный налог какое-то время все равно придется уплачивать.

Ранее сообщалось, что в Украине расширили список переселенцев, которые могут получать денежную помощь от государства.