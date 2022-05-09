Штрафы за просрочку платежей: украинцам смягчили правила, но не сильно, появилось разъяснение

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Банки не смогут «простить» кредиты украинцам даже с учетом войны в стране.

О том, что ждет должников, рассказала глава совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова, сообщает DW. Эксперт рассказала, что из-за войны и резкого падения ВВП Украины страна несет колоссальные экономические потери. На фоне такой ситуации банки не могут позволить себе забыть о кредитах, ведь тогда они будут не в состоянии возвращать людям депозиты.

Тем не менее ситуация в стране должна учитываться при взаимодействии банком с должниками по кредитам, считает Коробкова.

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«Компромиссным решением является введение "кредитных каникул", предоставление возможности не обслуживать кредиты сейчас для тех, кто в затруднительном положении, и возможности вернуть кредит после войны», - отметила она.

Ранее Верховная Рада уже приняла инициативу, по которой банкам и небанковским финансовым учреждениям будет запрещено начислять штрафы в случае просрочки исполнения обязательств по потребительскому кредиту. Эта норма будет действовать все время действий военного положения в Украине и еще 30 дней после его отмены. Кроме того, банкам запрещено увеличивать процентную ставку за использование кредита.

Вместе с этим кредиторы остаются в праве начислять проценты за пользование кредитными средствами и информировать о необходимости уплаты как процентов, так и основной суммы долга.

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В НБУ подчеркнули, что «кредитные каникулы» - это отсрочка уплаты долга, а не его прощение. Также отмечается, что сроки и условия «кредитных каникул» устанавливаются самими банками.


Дарья Волкова, politeka.net

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