Ринок житла в Україні: змінюються правила продажу квартир

В Україні ринок житла функціонуватиме по-новому. Тепер забудовники зможуть продавати лише зареєстровані квартири, на будівництво яких буде видано всі офіційні дозволи.

Про майбутню революцію на ринку житла, яка покладе край будівельним аферам, розповіла заступник голови Комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Будівельні афери – мабуть, найпоширеніший вид шахрайства на українському ринку. А діяльність аферистів-забудовників залишила без грошей та без обіцяного житла тисячі українських громадян.

Адже досі будь-який шахрай міг викопати котлован, поставити навколо нього паркан і почати збирати гроші з легковірних приватних інвесторів, які прагнуть придбати власне житло. Нерідко так траплялося, що люди віддавали шахраям останнє або навіть влазили в іпотечні борги, а натомість залишались і без грошей, і без квартири. Аферист-забудовник або заморожував будівництво на невизначений час, або взагалі зникав із грошима людей у ??невідомому напрямку.

"Забудовник активно розпочинав рекламну кампанію, заохочував усіх вкладати гроші, але виявлялося, що люди інвестували у незаконне будівництво", - каже Шуляк.

Тепер так не буде. Люди інвестуватимуть свої кошти лише в законне будівництво. Кожна квартира у новобудові має бути зареєстрована девелопером як окремий товар, виставлений на продаж. Потрапити до цього реєстру забудовник не зможе, не маючи усіх визначених законом дозвільних документів на будівництво.

"Тепер забудовник, який захоче продавати квартири, повинен буде обов'язково у спеціальному реєстрі Міністерства юстиції зареєструвати кожну квартиру як спеціальний об'єкт майнового права. У цей реєстр він зможе потрапити та здійснити таку реєстрацію, лише якщо у нього будуть усі дозвільні документи", - роз'яснила Олена Шуляк.

Тобто тепер реєстрації підлягатимуть лише квартири, які будуються на законних підставах. Завдяки цьому ринок житла буде прозорим, і по суті для аферистів не залишиться жодного маневру. Таким чином, це вбереже кошти інвесторів і дозволить їм не побоюватися, довіряючи свої гроші девелоперам.

Нагадаємо, експерти ринку нерухомості прогнозують велике зростання цін на оренду житла.