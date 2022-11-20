Іспанія відправила Україні 14 нових електрогенераторів

У суботу Іспанія заявила, що відправила 14 нових електрогенераторів Україні, де російські атаки на енергетичну інфраструктуру залишили багатьох без електрики та гарячої води з наближенням зими.

У п'ятницю «ми відправили нову партію з 14 генераторів через дуже сувору і важку зиму в Україні», — заявив міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес.

У п'ятницю Київ звернувся до європейських союзників за підтримкою, заявивши, що майже половина енергетичної інфраструктури України вийшла з ладу і потребує ремонту.

Останніми днями температура по всій Україні різко впала, у четвер випав перший сніг.

Мадрид минулого місяця заявив, що відправив п'ять генераторів.

Альбарес сказав, що Іспанія також спрямує 30 машин швидкої допомоги, а також поліцейські підкріплення, щоб допомогти Україні розслідувати можливі військові злочини на її території.

Блекаут – цілком можлива реальність для України, і ми вже описували сценарії, за яких можлива евакуація мешканців лівого берега Києва. Але центральна влада мовчить, хоча потрібен чесний та публічний діалог із людьми.