Іспанія відправила Україні 14 нових електрогенераторів

Країна відреагувала на прохання Києва щодо підтримки.

Іспанія відправила Україні 14 нових електрогенераторів
© Pixabay

У суботу Іспанія заявила, що відправила 14 нових електрогенераторів Україні, де російські атаки на енергетичну інфраструктуру залишили багатьох без електрики та гарячої води з наближенням зими.

У п'ятницю «ми відправили нову партію з 14 генераторів через дуже сувору і важку зиму в Україні», — заявив міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес.

У п'ятницю Київ звернувся до європейських союзників за підтримкою, заявивши, що майже половина енергетичної інфраструктури України вийшла з ладу і потребує ремонту.

Останніми днями температура по всій Україні різко впала, у четвер випав перший сніг.

Мадрид минулого місяця заявив, що відправив п'ять генераторів.

Альбарес сказав, що Іспанія також спрямує 30 машин швидкої допомоги, а також поліцейські підкріплення, щоб допомогти Україні розслідувати можливі військові злочини на її території.

Блекаут – цілком можлива реальність для України, і ми вже описували сценарії, за яких можлива евакуація мешканців лівого берега Києва. Але центральна влада мовчить, хоча потрібен чесний та публічний діалог із людьми.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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