В Україні змінилися правила підтвердження стажу для призначення пенсій

Документи тепер можуть прийматись в електронному виді.

В законодавство України внесені зміни щодо правил підтвердження стажу для призначення пенсій. Про це повідомляє «Соцпортал».

Зазначається, що 27 вересня Кабмін постановою від 27.09.2022 №1058 вніс чергові зміни до власної постанови від 12.08.1993 №637 «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів».

Документ зачіпає інтереси досить широкого кола осіб – селян, підприємців, дружин військовослужбовців, засуджених та реабілітованих осіб, працівників, які мають пільговий стаж, людей, які втратили документи через війну і не лише.

Однак деякі виправлення суто технічні. Наприклад, тепер у Порядку всі словосполучення «трудовий стаж» замінили словосполученням «стаж роботи», проте суть від цього не змінилася. Але є нововведення, на які справді варто звернути увагу.

До основних змін належить наступне:

  • Трудова книга – це основний документ, який підтверджує стаж до 2004 року. Це було відомо і раніше, проте тепер чітко прописано у Порядку.
  • Документи про стаж можуть прийматись в електронному виді з накладенням електронного підпису.
  • Стаж може підтверджуватись на підставі виписки або довідки, складеної на основі даних, що є в інформаційних (автоматизованих) та/або інформаційно-комунікаційних системах підприємств, установ, організацій.


Олена Середа, ZN.ua





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