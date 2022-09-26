ФОП з наступного року працюватимуть за новими правилами

Незважаючи на війну, із січня наступного року кардинально змінюються правила роботи для багатьох підприємців. Їм доведеться працювати лише за безготівковим розрахунком. Виняток зроблять лише для окремих ФОП, які займаються певними видами підприємницької діяльності.

Про майбутні зміни попереджає Державна податкова служба.

З 1 січня 2023 року усі підприємці, які займаються торговельною діяльністю, повністю переходять на безготівковий розрахунок. Іншими словами – на використання РРО (реєстраторів розрахункових операцій).

Торік довкола використання РРО було зламано чимало списів. Нововведення, запропоноване владою, дуже важко було сприйнято багатьма підприємцями і одразу не прижилося. Тому влада пішла на певні поступки ФОП у вигляді перехідного періоду та послаблень для деяких груп підприємців. Згодом свої корективи до цього процесу внесла війна.

Проте термін переходу від розрахунків готівкою до безготівкових, незважаючи на війну, завершується. Влада прагне контролювати грошові потоки у торгівлі. Тим більше, це актуально перед запровадженням податкової реформи, в ході якої планують серйозно скоротити оподаткування бізнесу. Але при цьому бізнес має сплачувати податки з усього грошового обороту. Тому епоха безготівкових розрахунків насувається невідворотно.

Отже, з початку 2023 року всі підприємці, які займаються торгівлею в населених пунктах чисельністю понад 25 тисяч осіб, будуть зобов'язані проводити торгові операції лише за безготівковим розрахунком.

"Наступного року вони мають забезпечити можливість проведення безготівкових розрахунків за продані ними товари (надані послуги), включаючи товари (послуги), реалізація (надання) яких здійснюється дистанційно", - йдеться у повідомленні ДПС.

Виняток зроблять лише для таких ФОП:

платників єдиного податку першої групи;

підприємців, які здійснюють торгівлю із використанням торгових автоматів;

підприємців, які займаються виїзною (виносною) торгівлею;

підприємців, які займаються торгівлею власноручно вирощеною або відгодованою продукцією.

Нагадаємо, в Україні розглядають проект податкової реформи, яка отримала умовну назву "10-10-10". Ідеолог цієї реформи – заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма. Згідно із запропонованою ним формулою, бізнес повинен буде платити по 10% ПДФО, податку на прибуток, ПДВ та 3% військового збору. Але при цьому платитимуть всі і з усіх своїх доходів.