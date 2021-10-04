Налог на криптовалюту. MiamiCoin менее чем за два месяца принес городу более $7 миллионов

Выпуск собственной криптовалюты MiamiCoin менее чем за два месяца принес городу более $7 млн. Об этом пишет The Washington Post.

Фото: incrypted.net

Согласно оценке мэра Майами Фрэнсиса Суареса, за год MiamiCoin сможет принести городу около $60 млн. Городские власти используют эти средства для финансирования инфраструктурных проектов и городских мероприятий.

Предыстория

MiamiCoin была запущена 4 августа на платформе CityCoins, которая позволяет муниципалитетам выпускать собственные цифровые монеты.

Держатели MiamiCoin при помощи стекинга создают новые токены, которые делятся между ними и городом в соотношении 70 на 30. Большую часть получают владельцы криптовалюты в качестве вознаграждения, а 30% переходит к городским властям.

Стекинг — это способ пассивного заработка, при котором пользователи хранят монеты и обеспечивают работоспособность блокчейна.

Ранее мэр Майами Фрэнсис Суарес сообщил в интервью Fox News, что с помощью MiamiCoin город сможет заработать «миллионы долларов».

В начале текущего года Суарес заявлял, что рассматривает возможность вложить резервы города в биткоин. Он уточнил, что жалеет, что не сделал это годом ранее.