Менее 35 гривен. Автогаз продолжает дешеветь на АЗС

Средняя цена на сжиженный газ 13 июля в сетях АЗС снизилась на 0,76 грн/л — до 34,98 грн/л. Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка «Консалтинговой группы «А-95».

Фото: 24tv.ua

На станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 1 грн/л, до 33,99 и 34,98 грн/л соответственно.

В сети «Авиас» («Приват») продукт подешевел также на 3 грн/л, до 35,92 грн/л. На станциях KLO цена упала на 1,1 грн/л до 33,87 грн/л.

На 0,3 грн/л снизили стоимость автогаза также «Укргаздобыча», Shell, UPG, BVS, Prime, Rodnik, Mango и VostokGaz.

Самая низкая цена на автогаз зафиксирована на станции «БРСМ-Нефть» в Черкасской области. Там он составляет 27,99 грн/л (-6 грн/л до 12 июля). При этом средняя цена в сети — 33,53 грн/л (-0,93 грн/л).

Напомним

23 мая Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей начала проверки автозаправочных станций из-за жалоб на рост цен на топливо.

Как писал «Минфин», Кабинет министров решил отказаться от государственного регулирования цен на топливо.

Рынок нефтепродуктов переживает тяжелейшие времена с середины 90-х, отмечают аналитики. В Украине закрылось 70% заправок. Из-за войны наше государство столкнулось одновременно как с остановкой поставок из РоSSии и Беларуси, сокращением отечественного производства, так и с нарушением цепочек западных поставок.

В апреле оккупанты обстреляли крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод — Кременчугский НПЗ.