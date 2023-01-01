Оренда держмайна у 2022 році принесла бюджету трохи більше 0,5 млрд грн

За рік в Україні Проведено близько 1200 аукціонів, у яких взяли участь 1560 учасників. Всього бюджет отримав більш ніж 567 млн. грн. Про це повідомляє голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

Порівняно невелика сума пояснюється війною і тим, що за словами народного депутата, велика кількість об’єктів була передана підприємцям, які перенесли бізнес з окупованих та прифронтових регіонів за програмою релокації

«Не забуваємо й про те, що більш ніж восьми сотням релокованих підприємств на 6 місяців після переміщення надана пільга по оренді державного майна – 1 грн. за квадратний метр», - наголошує Гетьманцев.

Також голова комітету навів деякі цифри по результатам оренди держмайна за останній рік:

Найбільша отримана орендна плата — 12 млн. грн. (за складський майданчик у Чорноморському порту).

Найбільша площа, яка передана в оренду — майже 49,7 тис. кв. м (гідротехнічні споруди, Житомирська обл.).

Найбільше зростання ціни оренди від початкової – 5700 разів (частина нежитлового приміщення, Вінницька обл.).

Найбільша кількість учасників в одному аукціоні з оренди – 7 претендентів (приміщення у ДП «Міжнародний аеропорт «Львів»).

«Вдалося знайти орендаря навіть на 0,5 кв. м частини приміщення у гуртожитку в м. Києві», - додав Гетьманцев.

За його словами, загалом за виручену плату за оренду державного майна можна придбати 6,5 тис. генераторів потужністю 7 кВт.