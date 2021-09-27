НБУ зарегистрировал три коллекторские компании и одно финучреждение

НБУ внес в Государственный реестр финансовых учреждений (ГРФУ) еще одно финучреждение и зарегистрировал три новых коллекторские компании. Об этом говорится в сообщении регулятора.

НБУ зарегистрировал три коллекторские компании и одно финучреждение
Фото: dw.com

Три юридические лица прошли регистрацию в Национальном банке и получили статус коллекторских компаний:

  • ООО «ЮФ «ЕВЕРЛИҐАЛ"(ЕГРПОУ 43016878)

  • ООО «СНЕЙК ФИНАНС» (ЕГРПОУ 43874138)

  • ООО «ВНУТРЕННЯЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА» (ЕГРПОУ 38447964).

Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 22 сентября 2021.

Новое финучреждение

Также в ГРФУ внесены общество с ограниченной ответственностью «СИТИКЕШ» (ЕГРПОУ 44211083). ООО «СИТИКЕШ» получило три лицензии на предоставление финансовых услуг — на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, на оказание услуг по финансовому лизингу и на предоставление услуг факторинга.

Эти же услуги теперь сможет предоставлять ООО «ЛИАРД ФИНАНС» (ЕГРПОУ 43575707), внесенное в ГРФУ 2 июля 2021, однако не имевшее лицензий на предоставление финансовых услуг.

Контекст

В Украине в 2021 году впервые появилось законодательное регулирование поведения коллекторских компаний и финансовых учреждений во время урегулирования просроченной задолженности по потребительским кредитам. Чтобы иметь возможность предоставлять коллекторские услуги, учреждение должно пройти регистрацию в НБУ.

На сегодня Национальным банком Украины зарегистрировано тринадцать коллекторских компаний.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Тарифы на отопление в Киеве завышены в разыТарифы на отопление в Киеве завышены в разы
Регулятор Дубая поддержал торговлю криптовалютою в свободной экономической зонеРегулятор Дубая поддержал торговлю криптовалютою в свободной экономической зоне
Падение биткоина. Трейдеры потеряли более $800 миллионовПадение биткоина. Трейдеры потеряли более $800 миллионов
Цены на продукты в Украине стали снижатьсяЦены на продукты в Украине стали снижаться
Кондитерские изделия подорожают в УкраинеКондитерские изделия подорожают в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине выросли цены на однокомнатные квартиры: стоимость квадратного метра по областямВ Украине выросли цены на однокомнатные квартиры: стоимость квадратного метра по областям
Регулятор Дубая поддержал торговлю криптовалютою в свободной экономической зонеРегулятор Дубая поддержал торговлю криптовалютою в свободной экономической зоне
Акции компании Ferrexpo Константина Жеваго упали на 9,44%Акции компании Ferrexpo Константина Жеваго упали на 9,44%
Коллекторов стало больше. НБУ зарегистрировал еще две компанииКоллекторов стало больше. НБУ зарегистрировал еще две компании
Финкомпании дают в долг «до зарплаты» вживую наполовину больше, чем онлайнФинкомпании дают в долг «до зарплаты» вживую наполовину больше, чем онлайн
Виноград в Украине не смог дозреть из-за холодного лета: виноделы в отчаянииВиноград в Украине не смог дозреть из-за холодного лета: виноделы в отчаянии
НБУ зарегистрировал первые коллекторские компанииНБУ зарегистрировал первые коллекторские компании
В Китае зарегистрировали Пекинскую фондовую биржуВ Китае зарегистрировали Пекинскую фондовую биржу
Европейские банки ежегодно сохраняют в налоговых гаванях 20 миллиардов евроЕвропейские банки ежегодно сохраняют в налоговых гаванях 20 миллиардов евро
За 2 квартал финкомпании одолжили «до зарплаты» почти 10 миллиардовЗа 2 квартал финкомпании одолжили «до зарплаты» почти 10 миллиардов
Последние новости
Подгружаем последние новости