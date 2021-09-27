НБУ зарегистрировал три коллекторские компании и одно финучреждение

НБУ внес в Государственный реестр финансовых учреждений (ГРФУ) еще одно финучреждение и зарегистрировал три новых коллекторские компании. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Три юридические лица прошли регистрацию в Национальном банке и получили статус коллекторских компаний:

ООО «ЮФ «ЕВЕРЛИҐАЛ"(ЕГРПОУ 43016878)

ООО «СНЕЙК ФИНАНС» (ЕГРПОУ 43874138)

ООО «ВНУТРЕННЯЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА» (ЕГРПОУ 38447964).

Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 22 сентября 2021.

Новое финучреждение

Также в ГРФУ внесены общество с ограниченной ответственностью «СИТИКЕШ» (ЕГРПОУ 44211083). ООО «СИТИКЕШ» получило три лицензии на предоставление финансовых услуг — на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, на оказание услуг по финансовому лизингу и на предоставление услуг факторинга.

Эти же услуги теперь сможет предоставлять ООО «ЛИАРД ФИНАНС» (ЕГРПОУ 43575707), внесенное в ГРФУ 2 июля 2021, однако не имевшее лицензий на предоставление финансовых услуг.

Контекст

В Украине в 2021 году впервые появилось законодательное регулирование поведения коллекторских компаний и финансовых учреждений во время урегулирования просроченной задолженности по потребительским кредитам. Чтобы иметь возможность предоставлять коллекторские услуги, учреждение должно пройти регистрацию в НБУ.

На сегодня Национальным банком Украины зарегистрировано тринадцать коллекторских компаний.