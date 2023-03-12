Ціни на оренду однокімнатних квартир пішли вгору

У зв'язку з повномасштабною війною ціни на оренду нерухомості в деяких областях значно впали, і водночас у більш безпечних регіонах відбулося зростання вартості оренди житла. Та останнім часом ціни на оренду однокімнатних квартир всюди пішли вгору.

В Україні різко подорожчало орендоване житло: як змінилися ціни на оренду однокімнатних квартир

Про зростання цін на оренду нерухомості пише hvylya з посиланням на аналітику порталу Dom.ria.

За даними порталу Dom.ria, на початку весни за оренду однокімнатної квартири у столиці необхідно заплатити 15 978 гривень, що на 19,5% менше, ніж цієї ж пори у 2022 році. При цьому у зимовий період в Києві відбувалося зростання цін на оренду житла. Лише за лютий ціни на орендоване житло у столиці порівняно з грудневими зросли на 16% і на 2,6% порівняно із січневими.

Вартість оренди житла у Львівській області відрізняється від Київської ненабагато. У регіоні за оренду однокімнатної квартири в середньому необхідно заплатити 15 966 гривень. Такий показник свідчить про зростання ціни на 53,2% на рік.

В Україні різко подорожчало орендоване житло: як змінилися ціни на оренду однокімнатних квартир

Найменше за оренду однокімнатної квартири просять у Херсонській області. Зняти однушку в регіоні можна лише за 2 671 гривню, що на 47,6% дешевше, ніж у лютому 2022 року.

У Києві також зауважують зниження активності орендодавців. Порівняно з минулою осінню, взимку кількість пропозицій на ринку оренди житла впала на 31%. А ось у Полтавській та Львівській областях відбулися протилежні зміни. Тут кількість пропозицій від орендодавців зросла на 87% та 67,6% відповідно.

Якщо ж проаналізувати зимові періоди 2022 та 2023 років, то зростання кількості пропозицій відзначається на території всієї України. У Києві активність орендодавців зросла на 114%, на Сумщині на 146%, а на Львівщині кількість пропозицій збільшилася на 185%.

Нагадаємо, в Україні заборонили купувати та продавати нерухомість в одній області. Названо причину резонансного рішення.


Марченко Любов, Тудей





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