Tesla не продала жодного біткоїна, попри крах FTX

Американський виробник електромобілів не купував і не продавав біткоїни у четвертому кварталі 2022 року (другий квартал поспіль). Про це свідчать дані останнього звіту компанії про прибутки та збитки, повідомляє CoinDesk.

Tesla не продала жодного біткоїна, попри крах FTX
Фото: pixabay.com

Деталі

Вартість цифрових активів Tesla на кінець четвертого кварталу становила $184 млн, порівняно з $218 млн на кінець третього кварталу. Це трапилось внаслідок зниження ціни біткоїна.

Наприкінці третього кварталу ціна біткоїна була трохи нижче $20, а наприкінці четвертого кварталу — близько $16 500.

Tesla також не торгувала біткоїнами у третьому кварталі, але в другому кварталі компанія здивувала деяких інвесторів, продавши BTC на $936 млн, або приблизно 75% своїх загальних активів, щоб залучити готівку через невизначеність щодо карантину через COVID-19 у Китаї.

Але тоді генеральний директор Ілон Маск заявив, що компанія відкрита для збільшення частки біткоїнів в майбутньому, і що продаж «не слід сприймати як якийсь вирок щодо біткоїнів».





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