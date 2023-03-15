Світові фінансові акції втратили $465 мільярдів ринкової вартості через крах SVB

Світові фінансові акції втратили ринкову вартість на $465 млрд за два дні, оскільки інвестори скоротили вкладення в фінустанови в країнах від США до Японії після краху Silicon Valley Bank (SVB). Про це повідомляє Bloomberg.

Світові фінансові акції втратили $465 мільярдів ринкової вартості через крах SVB
Фото: pixabay.com

Сукупна ринкова вартість компаній, включених до MSCI World Financials Index та MSCI EM Financials Index, з п’ятниці впала приблизно на $465 млрд. Регіональні банки США були одними з найбільш постраждалих у понеділок, оскільки регіональний банківський індекс KBW впав на 7,7%, це найбільше падіння з червня 2020 року.

Акції First Republic Bank впали майже на 73% за три сесії, що зробило його найбільшим невдахою за шкалою MSCI World Financials за цей період. Moody's поставило всі довгострокові рейтинги кредитора на перегляд для зниження.

Є занепокоєння, що банкрутство SVB може вплинути на інвестиції фінансових компаній в облігації та інші інструменти. Прибутковість казначейських облігацій коливалася після падіння в понеділок на тлі очікувань, що Федеральна резервна система утримає підвищення ставок через потрясіння в банківській системі.

MSCI Asia Pacific Financials Index впав на 3,1% до найнижчого рівня з 29 листопада. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. знизився на 8,6% в Японії, тоді як південнокорейська Hana Financial Group Inc. впала на 3,9%, а австралійська ANZ Group Holdings Ltd. втратила 1,5%.

Акції європейських банків і страхових компаній

Акції європейських банків і страхових компаній також впали в понеділок, а акції Credit Suisse Group AG впали на 9,6% до нового рекордно низького рівня.

Банки Японії

Японські фінансові акції були одними з найбільш постраждалих у регіоні. Це сталося після сильного підйому з грудня на тлі ознак того, що Банк Японії повертається до жорстокої монетарної політики після багатьох років ультрам’якої політики.

Відповідно до даних близько 130 кредиторів Азійсько-Тихоокеанського регіону з активами на суму понад $5 млрд, зібраних Bloomberg, японські банки займають одне з провідних місць у регіоні з найвищим співвідношенням нереалізованих збитків до власного капіталу.

Jimoto Holdings Inc., Tsukuba Bank Ltd. і Fukushima Bank Ltd. належать до тих, у кого співвідношення нереалізованих збитків до власного капіталу становить щонайменше 9%. Усі три, ринкова капіталізація яких нижча за $150 млн кожна, впали більш ніж на 10% за три дні.





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