Ціни на однокімнатні квартири з ремонтом по областях України

Попит на нерухомість в Україні під час війни впав. Однак квартири все одно купують та продають. Здебільшого це однокімнатне житло. Ціни на квартири відрізняються по областях. Де найдешевше на сьогоднішній день придбати 1-кімнатну квартиру з уже готовим ремонтом, в яку одразу можна буде заселитися, розповіли експерти порталу з нерухомості ЛУН.

Ціни на однокімнатні квартири з ремонтом по областях України: де найвигідніше купити житло

На сьогоднішній день ціни на однокімнатні квартири в Києві в середньому коливатимуться близько 3,2 млн. грн. У Львові – 2,1 млн грн, в Одесі – 1,7 млн грн. У рейтингу найдорожчих квартир також Вінниця, Ужгород та Дніпро. У цих містах можна знайти "однушку" з ремонтом у середньому за 1,6 млн. грн.

Далі йдуть Івано-Франківськ, Чернігів, Суми та Херсон, де середні по Україні ціни на однокімнатну нерухомість – 1,1 млн грн. У Полтаві, Тернополі та Черкасах середній цінник на 1-к квартири з ремонтом – 1,4 млн грн. У Житмирі та Харкові – 1,3 млн грн. У Хмельницькому трохи дешевше – 1,2 млн грн.

Найдешевші однокімнатні квартири з ремонтом серед великих міст України продаються у Кривому Розі – 480 тис. грн, Запоріжжі – 920 тис. грн, Кропивницькому – 940 тис. грн та Миколаєві – 1 млн грн.

Ціни на однокімнатні квартири з ремонтом по областях України: де найвигідніше купити житло

Найближчими місяцями експерти з нерухомості очікують зростання цін насамперед на вторинному ринку нерухомості. Квартири швидше за все почнуть дорожчати наприкінці березня-початку квітня. Таким чином, за словами аналітиків, лютий є останнім місяцем стабільних цін на нерухомість.

Раніше повідомлялося, як змінилися критерії у покупців нерухомості в Україні в умовах війни.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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