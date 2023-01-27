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2023-01-27
Нацбанк у 2023 році очікує на $38 мільярдів міжнародної допомоги
З огляду на вже анонсовані обсяги міжнародної допомоги та прогрес у перемовинах з МВФ загальний обсяг офіційного фінансування у 2023 році може перевищити $38 млрд. Про це під час брифінгу з монетарної політики
Допомога Україні
«З огляду на вже анонсовані обсяги міжнародної допомоги та прогрес у перемовинах з МВФ загальний обсяг офіційного фінансування у 2023 році може перевищити $38 млрд», — зазначив Пишний.
За його словами, це дасть змогу уникнути емісійного фінансування бюджетного дефіциту у 2023 році та підтримати міжнародні резерви на достатньому рівні, навіть в умовах довшого збереження високих безпекових ризиків.
Міжнародні резерви
Очікується, що на кінець 2023 року міжнародні резерви становитимуть близько $27 млрд й надалі зростатимуть.