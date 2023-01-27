Нацбанк у 2023 році очікує на $38 мільярдів міжнародної допомоги

З огляду на вже анонсовані обсяги міжнародної допомоги та прогрес у перемовинах з МВФ загальний обсяг офіційного фінансування у 2023 році може перевищити $38 млрд. Про це під час брифінгу з монетарної політики заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Нацбанк у 2023 році очікує на $38 мільярдів міжнародної допомоги

Допомога Україні

«З огляду на вже анонсовані обсяги міжнародної допомоги та прогрес у перемовинах з МВФ загальний обсяг офіційного фінансування у 2023 році може перевищити $38 млрд», — зазначив Пишний.

За його словами, це дасть змогу уникнути емісійного фінансування бюджетного дефіциту у 2023 році та підтримати міжнародні резерви на достатньому рівні, навіть в умовах довшого збереження високих безпекових ризиків.

Міжнародні резерви

Очікується, що на кінець 2023 року міжнародні резерви становитимуть близько $27 млрд й надалі зростатимуть.





Интересные новости
Пенсії у спадок: українці зможуть передати нащадкам те, що самі не отрималиПенсії у спадок: українці зможуть передати нащадкам те, що самі не отримали
SEC оштрафувала Bloomberg на $5 мільйонів за порушення оцінки вартості активівSEC оштрафувала Bloomberg на $5 мільйонів за порушення оцінки вартості активів
Виправлення у трудовій книжці: чи може це вплинути на зарахування стажуВиправлення у трудовій книжці: чи може це вплинути на зарахування стажу
USAID готове давати гроші українським роботодавцям для встановлення високих зарплат висококваліфікованим працівникам: на кого розрахована програмаUSAID готове давати гроші українським роботодавцям для встановлення високих зарплат висококваліфікованим працівникам: на кого розрахована програма
МВФ готує пакет допомоги Україні на 16 мільярдів доларівМВФ готує пакет допомоги Україні на 16 мільярдів доларів
Блок рекламы


Похожие новости
НБУ погіршив прогноз зростання ВВП у 2023 роціНБУ погіршив прогноз зростання ВВП у 2023 році
Збитки "Укрзалізниці" в поточному році можуть перевищити 20 млрд грн.Збитки "Укрзалізниці" в поточному році можуть перевищити 20 млрд грн.
У Нацбанку поділились планами щодо зміни офіційного курсу валютУ Нацбанку поділились планами щодо зміни офіційного курсу валют
МВФ готує пакет допомоги Україні на 16 мільярдів доларівМВФ готує пакет допомоги Україні на 16 мільярдів доларів
Українці в Чехії сплатили до бюджету країни вісім мільярдів кронУкраїнці в Чехії сплатили до бюджету країни вісім мільярдів крон
Національний банк очікує зростання економіки вже цього рокуНаціональний банк очікує зростання економіки вже цього року
Економіка України у 2022 році через війну скоротилася на більш ніж 35% – ООНЕкономіка України у 2022 році через війну скоротилася на більш ніж 35% – ООН
Продукти, пальне та побутова техніка. На що витрачали гроші українці в 2022 роціПродукти, пальне та побутова техніка. На що витрачали гроші українці в 2022 році
Статки Ілона Маска зросли на $11 мільярдів за два дні під час свідчення у судіСтатки Ілона Маска зросли на $11 мільярдів за два дні під час свідчення у суді
Кількість операцій через СЕП у 2022 році впала майже на 20% — НБУКількість операцій через СЕП у 2022 році впала майже на 20% — НБУ
Последние новости
Подгружаем последние новости