Нацбанк у 2023 році очікує на $38 мільярдів міжнародної допомоги

З огляду на вже анонсовані обсяги міжнародної допомоги та прогрес у перемовинах з МВФ загальний обсяг офіційного фінансування у 2023 році може перевищити $38 млрд. Про це під час брифінгу з монетарної політики заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Допомога Україні

«З огляду на вже анонсовані обсяги міжнародної допомоги та прогрес у перемовинах з МВФ загальний обсяг офіційного фінансування у 2023 році може перевищити $38 млрд», — зазначив Пишний.

За його словами, це дасть змогу уникнути емісійного фінансування бюджетного дефіциту у 2023 році та підтримати міжнародні резерви на достатньому рівні, навіть в умовах довшого збереження високих безпекових ризиків.

Міжнародні резерви

Очікується, що на кінець 2023 року міжнародні резерви становитимуть близько $27 млрд й надалі зростатимуть.