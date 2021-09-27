Украина может не получить $1,5 миллиарда от нерезидентов в этом году. Угрозы для курса нет — НБУ

Согласно июльскому прогнозу Национального банка, в 2021 году приток средств от нерезидентов в ОВГЗ в чистом выражении допускался $1,5 млрд. В новом прогнозе, который будет опубликован в октябре, эта сумма может быть снижена. Об этом говорится в статье «Минфина» Почему иностранцы выходят из ОВГЗ и как это повлияет на гривну.

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В НБУ считают, что этот фактор не приведет к критической ситуации на валютном рынке. «Вместе с тем, опыт в марте 2020 года продемонстрировал, что Национальный банк имеет необходимые инструменты для сглаживания шоков на рынке. При необходимости, центробанк готов их использовать», — заверили в НБУ.

По мнению регулятора, пока выход или вход нерезидентов на валютный рынок происходит без шоков и потрясений учитывая высокий уровень ликвидности рынка. Это является свидетельством того, что валютный рынок постепенно развивается и способен абсорбировать дополнительный спрос на иностранную валюту без существенного влияния на валютный курс.

Почему нерезиденты избавляются от ОВГЗ

Напомним с 16 июля до 21 сентября нерезиденты сократили свой портфель ОВГЗ на 12% (на 13,6 млрд грн) — со 107,4 млрд грн до 93,8 млрд грн.

В Нацбанке считают, что интерес нерезидентов к украинским ценным бумагам — это отражение ситуации на мировых финансовых рынках. Рынок остается чувствительным к изменениям в монетарной политике ведущих центральных банков. Сейчас речь идет о постепенном сворачивании монетарного стимулирования ФРС, которое ожидается в конце текущего — начале следующего года.

«Даже ожидания относительно нормализации монетарной политики ФРС может привести к усилению финансовых условий и уменьшению интереса нерезидентов к рисковым активам», — прогнозируют в НБУ.

Как выход иностранцев влияет на валютный рынок

Регулятор констатирует, что в июле и августе нерезиденты преимущественно формировали спрос на валютном рынке, уменьшая объем своих вложений в ОВГЗ. Это происходило как за счет продажи ОВГЗ на вторичном рынке, так и получения средств в счет погашения и обслуживания бумаг.

«Вместе с тем покупка валюты нерезидентами не имела решающего влияния на состояние валютного рынка в этот период», — говорят в Нацбанке.

Также НБУ признает, что восстановление интереса нерезидентов к гривневым ОВГЗ было одним из факторов укрепления гривны в мае-июне. Впрочем, это был не единственный фактор. Позже укреплению гривны также способствовали наращиванию экспорта Украины и чистая продажа валюты населением.