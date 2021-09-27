Китайские инвестиции в Украину. Совокупный объем едва превышает $100 миллионов (исследование)

С 2018 года Китай является третьим по величине инвестором в мире, уступая только США и (технически) Нидерландам. Впрочем, китайские ПИИ в Украину являются относительно небольшими. Об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии «Китайский экономический след в Украине».

Фото: inventure.com.ua

Инвестиции Китая

Текущие запасы ПИИ Китая превышают $2 трлн. Приобретение по всему миру активов, главным образом связанных с ресурсами — это способ обеспечения доступа к ресурсам для дальнейшего развития китайской экономики.

Китайские ПИИ в Украину

Как отмечается в исследовании, китайские ПИИ в Украину являются относительно небольшими. Совокупный объем капитальных вложений из материкового Китая и Гонконга едва превышает $100 млн, что составляет лишь 0,3% от общего объема ПИИ в Украину.

Китайских компаний в Украине не очень много. По данным украинского бизнес-регистра, меньше 500 юридических лиц имеют владельцев из материкового Китая или Гонконга.

Из них только 40 имели годовой доход, превышающий $1 млн. Львиная доля всей выручки принадлежит четырем группам. Три из них — государственные, одна — частная из Гонконга. Среды крупных и средних компаний только одна из китайской инвестицией основана с нуля.

«Из Китая инвестируют преимущественно государственные компании в государственные компании в Украине. С одной стороны, сейчас есть перспективы усиления такого сотрудничества. Но с другой стороны, это будет зависеть от политических договоренностей и от того, куда их „пустят“. У нас есть собственные элиты, контролирующие большую часть экономики и они не хотят здесь видеть иностранных конкурентов, откуда бы они ни приходили», — говорит Дмитрий Горюнов, автор исследования и старший экономист Центра экономической стратегии.

10 крупнейших китайских компаний в Украине

Долговые инструменты

Китай активно использует долговые инструменты и Украина как должник не является исключением. Многие проекты, осуществленные с помощью Китая, предусматривали заем значительной суммы денег.

Крупнейшими инвесторами являются государственные предприятия (ГП). Это связано с тем, что инвестиции должны иметь не только коммерческие, но и политические цели. Кредиты обычно также предоставляют государственные банки.

Китайские компании зачастую работают с украинскими государственными предприятиями, прежде всего в энергетике и сельском хозяйстве.

Что происходит в Китае

На сегодня Китай готовится к банкротству крупнейшего застройщика в стране — China Evergrande Group. Это — многопрофильный инвестиционный холдинг и крупный игрок в сфере недвижимости Китая. Но застройщик накопил долги более $ 300 млрд и оказался на грани банкротства.

Наблюдатели опасаются, что возможный крах застройщика может стать ощутимым ударом по экономике Китая. А это станет предпосылкой для возникновения нового мирового финансового кризиса, учитывая, что экономика КНР уже сейчас замедляется.

24 сентября народный банк Китая (НБК) снова раскритиковал биткоин. Регулятор назвал любую деятельность с криптовалютой нелегальной и пообещал придавить крипторынок. После публикации НБК цена биткоина упала на 5%.